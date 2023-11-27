稱孩子到大角咀遊樂場玩留蚊癩：多次俾惡蚊針對　港媽欲投訴惹議

雖然已踏入冬季，本港多區仍受蚊患問題困擾。有港媽於facebook群組發文求助，指孩子常於大角咀1個遊樂場玩耍，但「多次俾惡蚊針對」，雙腿留下明顯發紅蚊癩，因而希望向當局投訴要求改善。

帖文引來網民討論，有人認為港媽行徑誇張，「真心黐線喎，第一日俾蚊咬？」，不過也有家長明白港媽原意，指小朋友被蚊咬後果可大可小，而政府部門接獲反映亦會安排跟進，「公眾地方有蚊患係可以搵政府部門跟進滅蚊的，真係有地方投訴同得到改善的」。



有港媽於facebook群組發文求助，指孩子常於大角咀1個遊樂場玩耍，但多次遭到惡蚊叮咬，雙腿留下明顯發紅蚊癩，因而希望向當局投訴要求改善。（fb「我長於大角咀重生版」圖片）

該港媽於大角咀街坊群組發文，表示孩子於區內富榮花園1間幼稚園就讀，放學後不時會在附近遊樂場玩耍。她形容遊樂場「目測環境還好」，但小朋友玩耍時「多次俾惡蚊針對，咬到好嚴重」。

從港媽上載相片可見，孩子雙腳小腿至腳眼位置至少共有4處蚊癩，呈紅腫狀，又指蚊患問題不只影響小朋友，「大人小朋友都中過幾次招」，因此她希望向有關部門反映問題要求改善，「請問有無方法投訴可以改善一下？」。

帖文引來網民討論，有人認為港媽行徑誇張，也有家長明白港媽原意，指小朋友被蚊咬後果可大可小，而政府部門接獲反映亦會安排跟進。（《暖男爸爸》劇照）

帖文引起網民討論，有人認為港媽反應誇張，指自行做足防蚊措施更有效，「小題大做！多次係幾多次？唔識自己搽蚊怕水？」、「建議下次見到隻蚊捉住佢講呢個場我睇，唔好再嚟」、「呢位媽媽個仔『多次俾惡蚊針對』都唔買支蚊怕水噴或蚊貼貼，竟然怪隻蚊？」。

不過也有不少家長明白港媽發文原意，指小朋友被蚊咬可大可小，「蚊患嚴重可傳播登革熱、日本腦炎，小朋友特別惹蚊，係好危險㗎，有咩好笑呢？」、「事主應該同相關屋苑、學校跟進一下，因為蚊患確實係需要處理嘅問題嚟。定期滅蚊係有助減低腦膜炎同好多傳播疾病嘅風險」、「公眾地方有蚊患係可以搵政府部門跟進滅蚊的，真係有地方投訴同得到改善的」。