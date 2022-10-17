貪便宜？慳家女同事日日帶飯　公司裝水返屋企　孤寒背後原因催淚

打工仔不時會遇到孤寒同事，但有時「慳到盡」的背後其實有苦衷。有網民近日發帖分享，指公司有位女同事極慳家，不單止每日帶飯，臨收工更裝一大枝水回家，直言覺得對方有少少貪小便宜；但一問之下，才知道對方因要獨力供細妹讀書才這麼慳，令樓主大為感慨。帖文引發熱議，不少人認為女同事的付出值得尊敬，亦有人批評細妹過份倚賴家姐，指細妹或可申請學費資助，家姐便不用那麼辛苦。



有網民近日發帖分享，指公司有位女同事極慳家，不單止每日帶飯，臨收工更裝一大枝水回家，直言覺得對方有少少貪小便宜；但一問之下，才知道對方因要獨力供細妹讀書才這麼慳。（《媽，別鬧了》劇照）

該打工仔以「同事精打細算嘅背後」為題發文，指自己公司有個女同事好慳家，「慳到我覺得佢有少少貪小便宜！」樓主表示，女同事不單止每日帶飯，臨收工前更會裝一大枝水回家，又指對方瘦得「以為佢冇錢開飯」。

樓主有日好奇問這位女同事為何日日帶飯，才知道對方因家庭原因，她要獨力儲錢供細妹讀書，「因為女同事想阿妹專心讀書所以叫佢阿妹唔好返兼職，所以女同事要包埋佢阿妹啲日常開支」，才要這麼慳家。

樓主又問女同事：「咁樣唔辛苦咩？」女同事就回答：「辛苦但係阿妹係唯一最親嘅人，就算幾辛苦都會堅持落去。」（《媽，別鬧了》劇照）

樓主再問女同事：「咁樣唔辛苦咩？」女同事就回答：「辛苦但係阿妹係唯一最親嘅人，就算幾辛苦都會堅持落去。」樓主感慨之餘亦有擔憂，表示「第時佢阿妹唔搵嘢做靠個家姐養嘅話，唔知女同事會唔會崩潰」。

帖文引起熱議，不少人認為女同事「值得尊敬」、「好女仔，娶得過」，又希望「個妹生性，好好讀書，將來報答個家姐」。亦有人認為樓主「多事咗」，指「家家有本難念的經」，若女同事無影響他人，勸樓主不要太介意。

有網民直言細妹過份倚賴家姐，「寵壞晒……咁大個人仲要屋企人比錢交學費」，又指細妹其實可嘗試申請學生資助，幫補學費及生活費。