聖誕禮物！網民獲派天水圍公屋3房單位　間隔感滿意但因1事要拒絕

【公屋／聖誕節】輪候公屋多年，提前收到「聖誕禮物」，殊不知最後還是要拒絕編配。近日有網民在網上發帖稱獲派天水圍某樓齡22年的屋邨，上傳1段看單位影片，該公屋單位間隔大小都符合樓主所冀，而且屬3房的大單位。可惜，單位位處1樓，她看單位時更發現單位就在大廈垃圾站及變電站正上方，最終打算拒絕等下次。



有網民發帖稱獲派天水圍天逸邨，該公屋單位間隔大小都符合她所想，可惜單位在大廈垃圾站及變電站正上方。（公屋討論區圖片）

該名網民於公屋討論區上傳配房通知信及看單位時拍攝的影片，據其透露，是次獲派天水圍天逸邨逸江樓1樓某3房單位，月租為3,211元。樓主本來收信是相當滿意，單位位置、格局尺寸、樓齡等都符合要求，不過看完單位後就覺得有所不妥，並打趣地以啤牌手氣去形容處境，「剛開始以為是『王炸』，沒想到是『34568』，連順子都不是」。

影片中配有簡體字介紹單位內部，樓主表示該樓宇樓齡才22年，「相對來說是新新的」，而單位內的格式、光線、大小也很好，還有3個房間。本來樓主是「很知足」，不過原來單位位於1樓，廁所、廚房及客廳不巧分別處於大廈垃圾站及變電站正上方。她對此不甚滿意，表示「接受不了不是順子34567，等下一次吧」，隨後又問「這樣的公屋有喜歡的嗎」。

帖文引起網民討論，有人認為低層單位不如高層吸引，而樓主所派單位不但在1樓，還對正垃圾站正上方，擔心除了異味還可能有蟲鼠出沒等問題，「單位下面就垃圾房，啲曱甴老鼠…」、「1樓都要？好容易爆屎渠喎」、「1樓唔係三派都唔要得」。不過有部份網民就持相反意見，並認為樓主獲派的單位不錯，「成個間隔都好吸引，又夠光」、「有埋地磚真係好」、「矮化1樓」。

（公屋討論區）