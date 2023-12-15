公屋申請│港男被指爆入息上限　繳薪金證明仍失敗　網民熱議原因

公屋申請需要多項證明，亦要確保資料真確。有港男近日大呻收到房署通知，表示在入息審查中發現超過了上限，樓主在第一次被通知時已遞交薪金證明作上訴理據，但第二次審查時依然被指超出上限，令樓主大感苦惱，更批判房署無視其薪金證明，大嘆「睇嚟唔通我只可以辭工唔做啦嗎」。



根據房署資料，3人家庭的入息及資產淨值限額不得超過每月24,410港元。（資料圖片）

該男網民於facebook群組「公屋討論區」撰文及上載相片，表示他以3人家庭申請公屋，而第一次審查時，因被告知超出入息上限，於是馬上叫公司提供薪金證明上訴。但最近在第二次審查，房署仍認為入息過高，樓主批評：「而家第二次房署又係咁隻手遮天計爆我」。

根據房署資料，3人家庭的入息限額不得超過每月24,410元，故年薪限額應為292,920元。相中可見，樓主公司發出的薪金證明寫出其年薪為282,756.48元，而樓主亦解釋本來固定月薪19,000元，間中為20,000元，又指每個月亦盡量請假減少工作日數，他大感崩潰：「各位大大我而家可以點做呢？睇嚟唔通我只可以辭工唔做啦嗎？」。

樓主表示以3人家庭申請公屋，而第一次審查時，因被告知超出入息上限，於是馬上叫公司提供薪金證明上訴。（Facebook群組「公屋討論區」圖片）

帖文引來不少網民討論，有網民解釋說除了固定月薪，樓主仍需留意年終獎金、保險紅利等收入，「好明顯還有其他津貼」、「所有收入都要計埋」、「你係唔係計漏咗年尾的獎金、花紅等等，嗰啲都要計入去除12個月」、「帳面23,563（元），仲有無其他入息，保險紅利？」。部份網民則指，既然要申請公屋，收入方面便應「預鬆啲」，與限額保持距離，否則隨時被取消申請，「你明知第一次爆都唔好好計下，仲要做返同一公司，咁就爆2次」、「房署無情講，你一定要預鬆啲，情願慳啲洗，有樓最實際，等到上咗樓先算」。

亦有網民嘆房署的上限不符合現時實況，「如果真係要佢嗰個入息上限嚟生活嘅話，我諗人人都乞米」、「如果真係符合房屋署嘅規定我諗都接近攞綜援㗎喇」。

（Facebook群組「公屋討論區」）