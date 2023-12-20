4人家庭二派42年樓齡公屋畢業！2點令港男睇完即拎匙　網民：好大

【公屋／公屋輪候】不少輪候公屋的市民嫌棄舊屋邨，但有港男4人家庭輪候擴展市區單位，二派秀茂坪順天邨天瑤樓，雖然樓齡已達42年，但大讚該有2大優點，分別是單位面積有大約426呎、而且女兒不用轉校，加上實地視察覺得生活上都算方便，即場辦妥手續攞埋鎖匙。網民狂讚單位夠大，好奇為何他們4人家庭可以拿到逾400呎單位，又指其單位另有隱藏優點，看其廁所間隔已能簡單做到乾濕分離，有別於一般公屋廁所，並且覺得「最緊要小朋友唔使轉校」。



港男4人家庭獲派順天邨天瑤樓426呎單位，當場辦妥手續拿鎖匙。（fb「公屋討論區-香港facebook群組」圖片）

樓主在「公屋討論區-香港facebook群組」發文，指一家四口排擴展市區公屋，最近二派順天邨天瑤樓，順利畢業。他於9月份收到首派是麗瑤邨貴瑤樓，和谷友討論後決定放棄，並轉到擴展市區，今次派的天瑤樓單位和上次面積相若，都有大約426呎，他早前到邨內視察環境。

照片所見，單位間隔非常寬敞、屋內有2大排窗採光度相當好，廚房連住露台，廁所的間隔亦可簡單做到乾濕分離，淋浴空間和馬桶置於不同空間。

雖然天瑤樓樓齡已達42年，但樓主發現「生活上都方便，最主要大女唔使轉校，都基本決定好」，上門看單位後感覺不錯，太太亦滿意便即場辦妥手續攞埋鎖匙了，「保安都問我點解4個人畀咁大單位我」。

樓主在葵興上班，「但都一程長少少嘅車到附近，還ok，加上上兩手都係買屋先走，意頭好」，惟上班繁忙時間較難上小巴。他透露和妻子討論時，發現很多朋友抗拒三順（順安、順利、順天），特別由區外搬入去，「的確便利程度爭好遠」。他本身住牛頭角，小朋友在附近讀書，搬去順天邨不必轉校，「唔使轉校對我嚟講好吸引，加上附近配套，家人便利都滿足到」，祝賀大家盡快派到心水單位。

網民好奇為何4人家庭會派如此大單位。（資料圖片）

網民看照片後大讚地方大，「超大」、「個單位好大呀」，「居住地方夠大，好過好多新樓 ，雖然交通唔方便，但係你主要係住喺屋企入邊，所以都非常好」、「順天真係好正，山腰位置，空氣又好，四面環山」，而且舊公屋面積較新落成的公屋大，「2021年的新樓4至5人單位只有388呎」。有人估計樓主剛好派到舊式的大單位，4人是最低住客人數，「可能係4至7人單位， 4人都可以住」。

有不少人提到單位另一大優點是廁所乾濕分離，「有乾濕分離廁所已經好好，無乾濕分離，冬天去廁所真係好凍」、「乾濕已分，都唔錯」、「咁好！連地磚都舖過！」，但其實「最緊要小朋友唔使轉校，你返工遠啲唔緊要㗎」。

（facebook「公屋討論區-香港facebook群組」）