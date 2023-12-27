供養女友丈夫兒子！40歲宅男被騙$200萬　秒原諒求撤案：別判太重

電視劇都編不出這情節。上海1名40歲王姓宅男在網上認識張姓女友，對方隱瞞自己已婚及育有1子，交往5年多只是吃飯行街，卻騙了他200多萬人民幣（約220萬港元），令他欠債到要抵押物業。張女聲稱兒子是「弟弟」，光是「補課費」王男就付了20多萬（約22萬港元），最後竟是公司老闆看不過眼拉他去報警，案件才得以曝光。



更令人意想不到的是，王男得知受騙後仍選擇原諒，而女友的丈夫表示不知情，願意抵押物業賠償。王男更帶同諒解書，陪女友丈夫到派出所要求撤案，「不要把她判太重，或者說不判，判緩刑都可以」。不過，警方指有實證證明女友涉嫌詐騙，檢察機關決定提出公訴。事件令網民嘩然，認為「這是精神支配了吧」。



王男知道自己受騙後馬上原諒了女友，現時希望對方獲輕判。（微博影片截圖）

內媒報道，上海崇明40歲宅男王淵（化名）在網上認識報稱35歲的女友張麗（化名），對方隱瞞已婚已育，他變相花錢長期供養女友的老公和兒子一家，被騙逾200多萬，他仍選擇原諒，自嘲已被當地民眾稱作「堡鎮情聖」。

王男指，女友有時去約會會帶上1位10多歲的「弟弟」，說弟弟的父母離婚了，這名「弟弟」平日習慣叫她媽媽，女友也當他兒子養。王男解釋自己一心「奔着結婚去的」，故交往過程甘願作「提款機」，既然女友將弟弟當兒子，「我也只能幫她把小孩養了」。

女友以各種名目向王男要錢，例如弟弟要交「補課費」等，任何費用都問他拿。王男公司上司和同事聽聞後都認為他受騙，「要的數額很大，你這個補課費任8萬、5萬的給」，單是補課費就拿了20多萬，旁人早就提醒過王男指他遇到騙子。

公司李姓老闆指，由於他答應王男安排1個職位給女友，辦理手續時驚訝發現張女已婚已育，眼見王男甚至推過母親去辦貸款，忍無可忍才拉他報警。警方一聽細節已覺有問題，去找張女查問時，她正和丈夫在一起。

疑犯張女透露自己實際41歲，讀初中的「弟弟」其實是她兒子，供稱「我玩遊戲的時間，誰跟他說真話，就不想讓他知道我結過婚」。王男每個月幫她應付開支，又買東西給她，又寄雞又寄鴨給她母親補身。交往5年多，2人關係一直停留在行飯吃飯，很少談情，較多借錢，王男也從沒說過有多愛她。張女性格強勢，王男被她呼之則來、揮之則去，她和丈夫曾長期失業，結果王男成了提款機供養了她們一家三口。

王男推住病母去辦貸款並拍照給女友看。（微博影片截圖）

警方指王男沒有不良嗜好，每月支出只有約1,000元人民幣，單純是個「大齡宅男」。雙方相處時，王男是1句怨言都有，被女友罵完後「過一會還是轉賬」。雙方對話紀錄所見，女友揚言「我就這樣花錢的，你現在的話不是說去賺錢，只是再說我不體諒你，OK的，我給你半小時考慮」、「給你10公鐘道歉，之後就不再接受了」，王男每次都是秒讓步說「我只是抱怨兩句」、「我說話是重了點」。

張女的丈夫表示自己完全不知情，樂意將物業抵押配合賠償。而幻想破滅的王男，覺得女友可憐又有小孩，「每個月家裏這麼多開銷」，馬上原諒了女友，他還陪女友的丈夫到派出所要求撤案。

王男簽署諒解書放棄追究，但警方認為張女已涉嫌犯詐騙罪，調查出犯罪事實，檢察機關已批准拘捕，會提出公訴。此時此刻，王男仍為女友求情，「我自始至終都沒有恨她，不要把她判太重，或者說不判，判緩刑都可以」、「我這麼多年的感情一筆勾銷了，還抵不上200多萬嗎？」。

事件震撼網民，笑言「這是真愛」、「這個新聞真的是好搞笑」、「這姑娘騙術太厲害了」。由於張女性格強勢，網民斷言「這男的性格一定比較怯懦，才能讓人PUA這麼厲害吧」、「這是精神支配了吧」。

（綜合）