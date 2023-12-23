女友將出差　男上司要求2女1男同房住　男友還在問網民：合理嗎？

出差辦理公務難免會碰上外宿情形。日前一名男網民表示，女友明年預計出差2週，其中同行的男上司竟以省錢為由要求同住一房，還有一名女同事也會同住，2女1男共宿的局面讓男網民不禁提高警戒，發文詢問網民「是我擔心太多嗎，還是男上司的作法很不尋常？」



上司的意圖似是不尋常，作為男朋友的要擔心也難怪！（按圖了解）

+ 5

事主在Dcard上發文，表示女友明年即將出差2周，不料男上司卻以省錢為由，要求女友以及另一名女同事與他同睡一房。對此，事主認為，女友的公司雖不大，但每年淨賺千萬以上，不至於沒錢多訂一房，且男上司明知兩人皆有男朋友，卻與那名女同事關係曖昧，不只公事上偏袒，連獎金都多發，讓事主感覺不太對勁。

貼文一出，網民紛紛表示：

．「如果是我寧可自己付房間錢，也不願意跟人家同房 好奇怪」

．「超瞎，甚麼鬼公司」

．「第一次聽說出差是男女合睡的。女生是去工作，不是去被性騷擾的耶」

．「這個完全不正常，這家公司也不能待。怎麼可以叫男女同房？趕快叫女友換工作吧」

．「很扯，非常不尋常吧，我之前一個學校計劃的出差是一人一間雙人房欸，是甚麼公司會比學校還更需要省錢？」



此外，也有網民好奇：

．「女友呢？她都不覺得不妥嗎」

．「你女友答應的話也太單純了吧，防人之心不可無啊」

．「重點女友怎麼想」

．「我比較好奇你女友怎麼決定，是要呢還是不要呢」

．「重點是你女友後續怎麼做」



延伸閱讀：AV情節？接獲密告老公偷食 人妻一聽小三身份激動到嘔吐暈倒送院

+ 16

延伸閱讀：

在排什麼？凌晨4點半超商外驚見排隊人龍！真相曝光網心疼：太血汗了

點「熱狗」上桌卻是另一美食！ 在地人笑：因為你在苗栗國

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】