「請食飯黨」殺入沙田？普通話男女要求給錢買飯食　之後竟然去…

「借錢黨」、「請食飯黨」殺入沙田？有沙田街坊於網上發文表示，在沙田火炭港鐵站遇到2名操普通話男女，對方指來港找朋友無果，要求他給錢買飯食，之後兵分兩路離開，遂提醒其他街坊、網民小心。

帖文引來網民熱議，「我會叫佢搵警察」、「真係好黐線，咩人出門去旅行會周街老作搲人請食飯？」。也有網民稱已多次遇過，「試過幾次，佢哋一見我打電話就即走」。



有沙田街坊於網上發文表示，在沙田火炭港鐵站遇到2名操普通話男女，對方指來港找朋友無果，要求他給錢買飯食。（示意圖／資料圖片）

該沙田街坊上周三（12月20日）於Facebook群組「Go Go Shatin」發文表示，在沙田火炭港鐵站外，有操普通話1男1女向他表示來香港找不到朋友，並要求給錢他們買飯食。樓主未有答應，之後2人步出港鐵站，兵分兩路離開，「出去後男人向左走，女人過咗對面馬路」。樓主並上載2人圖片，提醒其他街坊、網民小心。

從圖片見到，當時天色已暗，該對男女分別穿杏色及黑色大褸，其中男方揹背囊，女方則揹斜揹袋，正往御龍山出口方向步離港鐵站。

圖片見到，該對男女往御龍山出口方向步離港鐵站。（Facebook群組「Go Go Shatin」）

帖文引來網民熱議，「問佢無錢食飯點解有錢搭車落嚟」、「我會叫佢搵警察」、「真係好黐線，咩人出門去旅行會周街老作搲人請食飯？」。也有網民稱已多次遇過，「試過幾次，佢哋一見我打電話就即走」、「喺中環都見過幾次，話咩佢冇咗銀包，朋友聽日新加坡返嚟，然後我話咁你聽日先食啦」、「我前幾個月都喺好運中心對出遇過，話咩要搭車去機場，又等緊朋友嚟，又話啱啱喺澳門賭輸錢」。