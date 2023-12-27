非電動車泊充電車位拒讓　遭網上公審嘲「無線充電」　網民斥自私

非電動汽車卻泊在充電車位，還可以理直氣壯？日前有男子在網上發文公審，稱在某停車場內發現1輛豐田Supra汽車泊在電動車智能充電車位，由於該車非電動車，男子便上前勸司機讓位予其他電動車使用者，惟遭對方拒絕，並聲稱其車需要充電，讓樓主氣結，拍照在網上公審，嘲諷「無線充電啊」，狠批車主自私。



1輛豐田Supra汽車停泊在充電車位，樓主出言勸相關司機讓出車位，但被拒絕。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「馬路的事討論區」發文，表示在某室內停車場，目睹1名豐田Supra汽車的司機將車停泊在充電車位，便出言勸對方讓出車位，「好聲好氣問你充電位畀人哋泊」，對方卻聲稱要電車，惟樓主一看，該汽車根本沒有充電插頭位，故認為對方只是霸佔相關車位。而豐田汽車的資料顯示，該Supra型號的並非電動車。

樓主事後在網上公審涉事司機，直斥對方的舉動非常自私，部份網民亦留言附和，稱「地下寫住電車充電站都插埋去，仲有乜好講，呢架都唔係電動車啦」、「俾人出到聲都照泊，抵俾人開post！」、「Supra都係電車？長知識了」。

然而，另有網民則認為假如停車場內已爆滿，只剩下充電車位的話，一般汽車泊在該些車位也合情合理，「應該冇寫明只可電車就泊得，當然我都盡量搵下有冇普通位先」、「如果我係supra司機，而個位冇寫只准電車泊，樓主走埋嚟話要我個位畀佢叉電，我指住佢嚟笑都似」、「始終個位又唔係邊個嘅！大家都係鬥手快」、「大家都係畀錢泊車，個位寫明電車優先咩？要人褪返架車出嚟讓你，唔讓就公審」。