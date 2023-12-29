懷胎5個月孕肚縮水！孕婦憂BB有問題求醫　超聲波解謎真相勁尷尬

胎兒在媽媽腹中成長，理應讓媽媽的肚子愈來愈大，但內地有名孕婦，懷孕5個月後，竟發現肚子愈來愈「縮水」，因擔心胎兒發育有問題，急忙趕到婦產科求診。怎料醫生替她照超聲波檢查，發現胎兒發育非常正常，而孕婦的肚子變小，「是因為便秘好了，沒宿便了」，診斷結果讓這位準媽媽感到尷尬。



內地有孕婦懷孕5個月時，她對比之前的照片，發現肚子比之前縮小了，十分擔心胎兒是否出現發育問題，沒料到診症結果令她大出意料。（示意圖，GettyImages）

微博「C媽學堂」博主早前在網上分享一則孕婦趣事，指有名內地孕婦每個月都會拍下孕肚作為紀錄，可是到了懷孕5個月時，她對比之前的照片，發現肚子比之前縮小了，十分擔心胎兒是否出現發育問題，更傳訊息給丈夫：「不好了，我的肚子變小了。」孕婦於是急急到婦產科檢查。

醫生替孕婦進行照聲波檢驗，發現胎兒發育完全正常，而孕婦的體重一直有增加，但不解腹部為何會不漲反縮。醫生沒有即時解答孕婦的疑難，反問她的排便情況，讓她瞬間明白問題出在哪裏，想起懷孕後她一直有便秘問題，直到最近才得以改善，醫生終向孕婦解釋：「妳肚子變小，是因為便秘好了，沒宿便了。」

醫生檢查發現孕婦肚子縮小，是因解決了便秘問題，宿便清了。（示意圖，GettyImages）

醫生也提醒孕婦，想緩解懷孕時便秘問題，除了要吃清淡、少吃油炸食物，並要攝取富含膳食纖維的食物、養成規律及適度運動、規律排便習慣，且要多喝水。