恐怖！家中驚現巨型蜘蛛　體型巨大如兒童足球　專家揭真身是益蟲

不少人害怕蜘蛛，近日澳洲有網民發帖表示在家中發現巨型有毒蜘蛛出沒，毒蛛「身懷六甲」，抱着個蛋，體型如「兒童足球」般大，潛伏在牆角，看起來就像一隻「大螃蟹」。後經證實，蜘蛛是「徽章獵人蛛」（Badge huntsman spider），雖然有毒，但對人類風險較小，且專吃曱甴等，可以有效消滅害蟲。帖文引起網民關注，有人更誇張表示樓主的「家不能要了」、「看來要恭喜你做『外祖父』了」。



1名家住澳洲東南部小鎮瓦蘭（Wallan）的網民，在家中天花板發現1隻抱着蛋的巨型蜘蛛。（@Bakers_eggs／Reddit）

1名家住澳洲東南部小鎮瓦蘭（Wallan）的網民於本月19日在國外討論區Reddit上發帖，並上傳照片，表示在家中天花板發現1隻抱着蛋的巨型蜘蛛，估計有300至400克重，故上網尋求幫助，希望有網民認出蜘蛛真身。從圖片可見，該隻蜘蛛呈褐紅色，體型如「兒童足球」般大，躲在前門旁牆角處，看起來就像是1隻紅色大螃蟹。

有網民笑指蜘蛛看起來像「長腳蟹」，另有眼利網民認出那是有毒的「徽章獵人蛛」（Badge huntsman spider），是一種原產於澳洲的巨型蜘蛛，屬巨蟹蛛總科的巨蟹蛛科（Sparassoidea），雖然有毒，但其對人類造成的風險較小，通常只會作出防禦叮咬，但如果被咬傷後出現持續劇痛、紅腫、出汗、惡心或嘔吐，就要盡快到醫院求診。網民又表示，這種蜘蛛專吃蟑螂及其他無脊椎動物，可以有效消滅害蟲。樓主最終決定將蜘蛛留在家中，沒想到到了早上再查看時，蜘蛛已經離開了。

澳洲害蟲管理者協會（AEPMA）指，「徽章獵人蛛」是有益的生物，會捕食蟑螂等大型害蟲。（GettyImages）

澳洲害蟲管理者協會（AEPMA）指，徽章獵人蛛是有益生物，會捕食蟑螂等大型害蟲，容易與狼蛛混淆，但從腿部特徵可看出兩者差異。徽章獵人蛛腿部可像蟹一樣向前伸展，成年時腿部可長達約15厘米，上面帶刺。牠們通常生活在岩石及樹皮下方，也會躲在倉庫、車庫或其他不易受擾地方。

（綜合）