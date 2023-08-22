驚見蜘蛛抱「萬樂珠」爬行　以為是消暑秘技　網民：這屋不能要了

光看就頭皮發麻！



一名台灣網友於家中看見「喇牙」（白額高腳蛛）在紗窗上移動，近看更發現身上還抱著一顆像是「萬樂珠」的物體，讓他驚呼超酷，從沒見過。

不料許多網友看到照片後認出這是蜘蛛卵囊，替原PO捏把冷汗，紛紛開玩笑表示「這房子不能要了」。

內行網友：打爆你就知道什麼是噩夢 點圖看看原PO分享的照片及撕碎蜘蛛卵的恐怖後果（慎入）：

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原PO於PTT分享兩張照片，從鏡頭可以看到有隻蜘蛛正停在紗窗一角，奇怪的是身上還抱著一顆外觀像是萬樂珠的物體，讓原PO不解：「是太熱嗎？」以為是蜘蛛的消暑密技。

而第二張照片更是讓許多網民大開眼界，「左邊還有大型壁虎 右邊牆角還有蟑螂」，原PO表示紗窗甚至停了超多蚊子，苦中作樂表示「真的快形成生態系」。

數百則留言看到萬樂珠喇牙紛紛起雞皮疙瘩，驚呼那應該是蜘蛛的卵囊，「打爆你就知道什麼是噩夢了」、「準備大派對」、「過幾天你們家會很熱鬧」、「上次把喇牙蛋打破，變天女散花好噁」。

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不過也有部分網友認為狀況沒那麼糟，「他會幫你殺害蟲」、「蟑螂在你家出沒的日子不多了」、「壁虎跟喇牙可愛，殺蟑好幫手」，一張照片意外掀起兩種看法，

根據聯合新聞網報道，很多蜘蛛都會把卵產在絲質的卵囊中，這些卵囊又常被藏在蛛網裡，固定在物體表面或者被雌蛛帶在身上。

一隻蜘蛛可編織多個卵囊，每個卵囊內含有上百隻蜘蛛卵。卵囊是由蛛絲編織而成，其大小和蜘蛛的尺寸相近。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】