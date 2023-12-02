腳趾發癢腫脹竟是「狼蛛在裏面產卵」 治療1個多月後還孵出1隻
撰文：聯合新聞網
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英國一名男子日前跟妻子開心搭郵輪遊歐洲，慶祝結婚35周年，不過其間他的腳趾卻突然發紫腫脹。
男子請郵輪上的醫療團隊檢查，沒想到竟是狼蛛在腳趾產卵。
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據《鏡報》（Mirror）報導，布萊克（Colin Blake）跟妻子搭郵輪慶祝結婚35周年，兩人享用晚餐時，布萊克突然覺得腳趾怪怪的，隔天睡醒腳趾就開始腫脹發紫。
本該是浪漫的度假行程，卻因為布萊克的腳趾而變調。他一開始以為是因為自己穿了新的涼鞋磨腳，但腳趾腫脹又發紫實在太奇怪，讓他決定趕緊到郵輪上的醫務室看診。
當時醫護人員用器具切開他的腳趾皮膚，馬上流出白色的膿液，裡面還混有長得像茶葉的異物，醫護人員判斷後告知異物就是蜘蛛卵。
布萊克可能是被狼蛛咬了又產卵，才出現腳趾腫脹發紫的情形。
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回到英國之後，布萊克到醫院接受抗生素治療，但是一個月後，他的腳趾又出現了異物感。布萊克到醫院檢查，發現是其中一隻蜘蛛孵化，要從腳趾爬出來。
不過諾丁漢大學演化生物學和遺傳學教授古達克（Sara Goodacre）接受BBC採訪時表示，她認為蜘蛛根本不可能在腳趾產卵，蜘蛛的毒液不會造成壞死，而是麻痺果蠅當食物。
除此之外，古達克也表示，從來沒有報告顯示蟲卵能在膿液中存活，也沒有任何狼蛛能夠穿透皮膚。
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