上升星座揭露你的發達秘訣　上升白羊賺取「第一桶金」持續錢滾錢

付出不一定有回報！假設我們能知道該往哪個方向努力，最適合自己，那麼就能少走很多冤枉路！



現在就跟著科技紫微網，一起來對照自己的上升星座，了解最適合自己的賺錢模式吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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上升白羊座

二宮宮頭為金牛座，一生中還是有不少發財契機。尤其是跟美、設計類目相關的行業，找到自己適合的領域就能賺大錢。只不過前期需要一段時間的耕耘期，先守住財富，賺到自己創業的第一桶金，才能持續錢生錢，提升自己的財富格局。

上升金牛座

上升金牛的人二宮宮頭落在雙子座，這是一個比較矛盾的配置。有賺錢能力，也有理財能力，尤其擅長透過交流、文字訊息等方式賺錢。但在對待錢財的態度上像個未解之謎，喜歡享受花錢的快樂，但花完之後又容易心疼。只有合理配置金牛與雙子的特性，才能靈活的處理物質與生活的關係。

上升雙子座

上升雙子座的人二宮宮頭落在巨蟹座。水元素和風元素的衝突感會在財富領域給你們造成一定的困擾，不易守財。財富獲得的方式通常跟上一代的積累有關，最好有父母幫忙鋪路或者繼承家業。適合透過投資理財來獲得財富，可以投資房產或者學習理財來加強，不宜做太過積極的投資決策。

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上升巨蟹座

二宮宮頭為獅子座，雖然挺有賺錢欲望的，但是也容易受到上升巨蟹的影響，蹉跎掉賺錢的好時光、好機遇。想要突破自己的財富格局，就只能硬著頭皮去突破自己的舒適圈，別那麼在意自己的對外形象，有時候賺不到錢，不是你能力不行，而是你放不下自己的面子。

上升獅子座

二宮宮頭為處女座，比較務實的配置，先天財富格局相對侷限，多為普通上班族，需要依靠穩定的機構，或靠技術吃飯，或想要提升財富收入，就需要不斷精進自己的技能，最好在一個專業領域深耕，不適合太複合型的非技術崗位。若無一技之長，想要賺大錢需要耐心等待機遇。另外要注意培養自己的理財意識，先儲蓄，再消費。

上升處女座

上升處女，二宮宮頭落在天秤座，財富格局偏向四平八穩。想要更上一層樓，就需要提早佈局，在年紀尚輕，還有幹勁的時候從技術崗位轉為管理崗位，注重人脈資源的累積而非只專注技能上的提升，否則後半段路走的會比較辛苦。

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上升天秤座

有一夜暴富的運氣，二宮宮頭落在天蠍座，適合透過投資賺錢。不是屬於穩紮穩打的類型，而是透過某個機遇財富突然驟增。可以透過謀略來賺錢，尤其結合上升天秤的特質，可以與人合夥創業，提升財富格局。雖然富貴常常險中求，但也要做好一夜翻車的心理準備。

上升天蠍座

這是一個自帶光芒配置的星盤，二宮宮頭為人馬座，在整個財富收割上都帶有擴張屬性，賺錢的管道會很多，例如既有本職工作，還有副業收入與投資收入等等。上升天蠍的人還有在外地發財的特質，也適合從事跨境領域，比較不適合待在家中，容易懶散。如果是自己創業做生意，可以先把名聲和好評做起，後續的資金可以不用愁，會源源不斷的主動湧向你。

上升人馬座

二宮宮頭為山羊座，在賺錢這件事情上其實挺有天賦，而且會受到家裡幫助。就算家庭條件一般，也能在工作以後遇到不少貴人幫助或受到主管、老闆青睞。有機會成為某個領域的專家，在一個團隊裡說話比較有話語權。但是也要注意踏踏實實去賺錢，不要想著投機取巧走捷徑，才能把這份天生自帶的幸運給守住。

上升山羊座

上升山羊的人二宮宮頭落在水瓶座，想要賺到錢就得不停突破自己的舒適圈，打破很多自己原有的束縛和認知，不停地嘗試，不怕折騰。運氣好的話還能完成階級的晉升。上升山羊的財富自由之路，是一場對自己原有的認知學習水準的變革。

上升水瓶座

二宮宮頭在雙魚座，屬於直覺型賺錢選手，賺錢較輕鬆，有機會在藝術上施展才華。而且一路上都能受人照顧，有在家靠父母，出門靠朋友的運氣。對錢財沒有太大的欲望和概念，容易吃隨心所欲的虧。別太知足，得花錢投資自己，是提升你們此生財富格局的秘密武器。

上升雙魚座

上升雙魚的人對賺錢這件事情有點迷迷糊糊。二宮宮頭位白羊，賺錢有衝勁，但屬於賺多少就能花多少的類型，容易化身月光族。雖有貴人助力，但是也容易上當受騙。不缺賺錢的機遇，難就難在儲蓄和理財上。

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