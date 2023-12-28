流浪比特犬變警犬！被局長睇中逆轉狗生　俘虜全警局辦入隊儀式

狗狗是人類的朋友，更是好幫手！美國有隻流浪比特犬波蘿（Bolo），天生活潑可愛，在流浪狗之家被警員睇中，領回警局瞬間俘虜全局警員，更深得局長歡心收養，讓牠接受訓練成為警局內的巡邏犬，正式升格為警犬，成為警局內的一份子，還進行了入隊儀式，波蘿戴著警章的模樣相當威風。



警局替波蘿進行正式入隊儀式，讓牠身上戴著象徵身份地位的警章，顯得相當威風。（影片截圖）

綜合外媒報道，美國肯塔基州霍普金斯警察局，在11月參加了當地的流浪犬收容所舉行的「週三狗狗巡邏隊（Paw-Trol Wednesdays）」計劃，給那些流浪狗尋找1個家。其中1隻叫波蘿（Bolo）的比特犬被警員帶到警局，黑白色的波蘿個性活潑，可愛的模樣瞬間俘虜全個警局的警員，風頭一時無兩。

警官瑪爾菲爾（Royale Marfil）表示，波蘿相當可愛，第1天便跟所有警員打成一片，與大家一起玩耍，贏得眾人的歡心，而在波蘿離開警局的時候，牠不禁低頭開始哭泣，看來是不捨得離開，看到牠如此可憐的模樣，讓不少平日十分強悍的警員看了也覺得心疼。

瑪爾菲爾指所有警員都喜歡波蘿，於是向局長詢問會否領養牠，經大家相討後，局長決定收養波蘿，並辦理了認養手續，決定訓練波蘿成為巡邏犬，正式升格為局內的警犬，成為警局內的一份子。其後警局替波蘿進行正式入隊儀式，讓牠身上戴著象徵身份地位的警章，顯得相當威風。