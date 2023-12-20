2023年度10大網紅爭議事件　Toyz被統神怒罵販毒狗　蕾菈夫妻涉毒

2023不僅是許多網紅迅速竄紅的一年，也可說是翻車元年，有人被爆抄襲、私下愛耍大牌，有人被控性騷擾、持毒被捕，各種黑幕和炎上事件頻頻發生，隔一陣子就輪到不同的網紅出事、霸佔新聞版面，形象一落千丈。



《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出2023年的10件知名網紅翻車爭議事件，到底發生了什麼事呢？

NO.1 朱學恒被控性騷擾台北市議員

朱學恆為台灣政治名嘴及網路直播主，發言與作風都相當強烈，去年遭台北市議員鍾沛君爆料，兩人出席同一場飯局時，朱學恆趁酒意無預警地壓住她的肩膀、強吻她，得逞後還說「反正妳明天也不會記得」，甚至朱回到座位後，又再次起身，鍾沛君指控，即使自己奮力掙扎仍被二度強吻，當下崩潰到直接離場。

這件性騷擾事件被爆出後，朱學恒主動向警方告發自己，檢方勘驗相關紀錄，認定犯罪事實明確，目前台北地檢署依2個強制猥褻罪嫌起訴朱學恒，於12月8日首度開庭，兩人首次在法庭正面碰上。

NO.2 蔡阿嘎遊日評比餐廳被炎上

YouTube界的長青樹蔡阿嘎，因主持風格搞笑深受台灣觀眾喜愛。不過，今年蔡阿嘎全家到日本旅遊時拍攝影片「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，卻遭到廣大網友的批評，撻伐聲浪甚至延燒到日本當地。

影片內容針對多家日本連鎖餐廳進行評比，片中蔡阿嘎說出了「爆幹難吃」、「第一次吃到這麼難吃的米」、「要離職的店員亂弄」 、「直接罵沒關係啊，這邊的人聽不懂」等嘲諷句式，被網友認為非常無禮。該影片6月還被日本富士電視台報導，引起日網關注批評，蔡阿嘎被炎上後，迅速發布道歉影片表達歉意。

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NO.3 Joeman、蕾菈夫妻涉毒被逮

知名YouTuber Joeman與蕾菈夫妻日前各自在家被搜出大麻，遭到警方依毒品罪將3人移送新北地檢署偵辦，偵訊後皆被無保請回。消息爆出大批網友驚訝之餘也給予批評，形象嚴重受創。

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雖然兩人在事件發生後發布了道歉影片，但大部分的民眾不買單，Joeman坦承自己在外國和台灣都曾吸食過大麻，也強調會全力配合調查，另外，蕾菈邊哭邊道歉的影片遭到網友兩極反應，認為她發出的聲明稿不夠專業，之後其他YouTuber快速安慰鼓勵的舉動，也被批評「瞎挺」。

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NO.4 老高被爆影片100%抄襲

知識型YouTuber《老高與小茉Mr&Mrs Gao》被爆出有影片內容幾乎抄襲另一個日本頻道，甚至兩人互動、對話、敘事架構、腳本、引用數據都是複製，消息一出引發論戰，老高知識淵博的形象因此打了折扣。

爆料網友表示，老高不花太多力氣抄襲內容轉換成「鈔能力」，快速吸引粉絲、加入會員，加上周邊商品的獲利，3年來淨賺3億台幣。事件爆發後，老高對此公開回應認為不算抄襲，不過也有網友指出，沒標註來源出處涉及模糊地帶。

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NO.5 Toyz擔任星光電競大賞頒獎人被統神飆罵販毒狗

遊戲實況主Toyz（劉偉健）日前被邀請擔任「2023星光電競大賞」頒獎人，由於他先前涉嫌販毒引發不少爭議，典禮上由他將「娛樂效果獎」頒發給另外一位遊戲實況主亞洲統神，兩人早有恩怨，統神對Toyz擔任頒獎人一事感到不滿，當場直接飆罵「販毒狗」，質疑主辦單位為何找來Toyz頒獎。

隨後，電競協會立即發出聲明，表示「造成兩位當事人及親友的不愉快及困擾，深感抱歉。」同時也強調「本會立場一直以來都堅決反對任何人觸碰毒品」。

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NO.6 王思佳遭爆拿假包上節目

台灣知名女星王思佳近年轉戰YouTube圈，5月時，她被爆料拿假包上節目，介紹「愛馬仕凱莉包」卻被網友質疑外皮、蓋頭及顏色3點怪怪的，引發網友熱議，因王思佳原為擁有上百顆奢侈包、精品世家的形象，竟然拿假包上節目介紹，令網友們一陣譁然。

事件爆發不久後，王思佳透過影片回應，表示將包包送給鑑定，不過一位「前愛馬仕員工」的員工跳出來指出，要驗證100%真品的辦法只有「送回原廠」，把包包拿給所謂的奢侈品真偽專家是沒有用的。

NO.7 鳳梨幫保母虐嬰案父親出氣 案件最後反轉

網紅鳳梨在臉書揭發一起虐嬰案，事件的起因為他的好友、一名刺青師將年僅11個月大的女嬰託給蔡姓保母照料，未料兩天後愛女死亡，刺青師懷疑女兒被保母虐待，鳳梨開直播聲援，造成網友群起激憤到保母家丟雞蛋、撒冥紙，保母和其丈夫背負著虐童的壓力，到女嬰靈堂前下跪。

經過地檢署調查，全案翻轉，女嬰體內驗出有氯胺酮反應，推測女嬰撞傷頭部是體內殘留氯胺酮副作用所致，保母及其丈夫體內檢測無殘留，因而斷定女嬰是在家中吸入氯胺酮毒煙。女嬰的父親毛髮查出毒品反應，涉及過失致死、使未成年施用毒品罪。案情明朗後，鳳梨在臉書發文，對受到無辜波及的人致歉。

NO.8 蕾菈強吻統神

知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」開直播揭露過去和蕾菈錄節目時被蕾菈強吻一事，統神回應「確實有不舒服，還覺得自己受到性騷擾」，表示男生在這方面比較吃虧一點，雖然當下有馬上推開制止，但仍然感到很不舒服。

此事件發酵後，蕾菈致歉表示當時因爲統神憂鬱的眼神，意亂情迷才突然強吻，不過這個道歉態度過於輕浮，挨批沒有誠意。後續有網友曬出私訊，對話中蕾菈表示因節目組要求照做，私底下也向統神夫婦道歉過，對方沒有要追究的意思。

NO.9 愛莉莎莎開MeToo玩笑

百萬YouTuber「愛莉莎莎」6月以一句：「大家都在Metoo爆料，我也來爆一下好了」為開頭，在ig上發了一篇貼文，講述自己身為羽球教練的男友，表面光鮮亮麗，私下不為人知的一面是將她照顧得很棒，實為變相放閃，並非真的公開MeToo事件。

Me Too風波受到全台高度關注，愛莉莎莎卻拿如此嚴肅的議題開玩笑，讓許多網友感到不妥，而她沉寂三天後才發文道歉，稱自己誤以為MeToo是爆料大會，想在氣氛低迷中，「爆個有愛的小反串」。

NO.10 莫莉時尚大秀尾隨IU並緊抓對方手

從節目《大學生了沒》出道後，現為時尚部落客的網紅莫莉（Molly），今年5月受邀參加GUCCI在南韓首爾舉辦的早春時尚秀，巧遇國民女神李知恩（IU）興奮地一路尾隨，甚至擅自緊握IU的手，畫面中IU尷尬轉頭示意保鑣，如此脫序的行為被大批網友砲轟無禮。

莫莉隔日道歉表示「真的對不起造成大家在觀看後的情緒激昂、不舒服、以及對自己偶像的心疼，對不起」，承認自己真的做錯了，也澄清與藝人合照前都會禮貌詢問，若對方拒絕也絕對不會硬要合照。

年度10大網紅爭議事件（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年12月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2023年網紅翻車事件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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