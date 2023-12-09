極殘酷！情侶分手互數虐殺狗招數　踢到出血失禁　影片曝光極嚇人

這對情侶太恐怖了！馬來西亞發生懷疑虐殺狗隻事件，一對情侶在拍拖期間養了7隻寵物犬，早前分手及發生金錢糾紛，互相指摘對方殘酷虐狗，更有狗狗被虐致命，相關影片及通話截圖在網絡上瘋傳。

涉事男子早前回應事件，否認自己有虐狗，反指前女友才是殺狗兇手，不滿對方造謠損害他的聲譽，不排除循法律途徑向前女友追究；但女方反指是男友欠債不還，又曾以虐狗來威脅她不要分手。不過，網民看過影片後，認為雙方的說法均有可疑，但狗狗虐打的片段曝光，牠們被人踢到失禁、打到流血及斷腳，畫面十分殘忍，虐狗已是不爭的事實。



馬來西亞1對情侶分手後反目，網上互斥對方虐狗殺狗，更公開相虐狗關影片。（影片截圖）

綜合馬來西亞媒體報道，涉事情侶是31歲的姓黃男子及其前女友，2人拍拖3年，至去年10月分手，拍拖時養了7隻寵物犬。由於2人疑陷入金錢糾紛，撕破臉互相在社交平台上指摘對方虐狗，並發布連串的殘酷虐狗畫面，當中有將小狗打到流血、大小便失禁及斷腳等恐怖情況。

從網上發布的影片以及通話記錄，黃男被指用假戶口，指摘前女友把狗虐待致死，更指該女子趁他外出工作時，只要狗隻發出噪音就會用衣架鞭打，小狗被打到出血及抽搐，甚至活生生被打死，呼籲寵物店不要再賣狗給她。

黃男的前女友坦承曾打狗，聲稱是為了教訓小狗不要亂咬電線和沙發才出手，但否認有虐狗，她透過社交平台反斥前男友曾嚴重虐狗，他曾揚言將狗丟下樓，以威脅她不要分手，並指前男友欠她錢，對方承諾分手後會還錢，但還了數個月後便不了了之，她聲稱會報警。

情侶分手後在網上互斥對方虐狗，但網民質疑2人的說法，但認為確實有狗狗受虐。（網上圖片）

對於被前女友指稱虐狗，黃男全盤否認，又解釋2人的金錢糾紛由來，指他們曾以女方名義向銀行借6萬吉令（約10萬港元），事前已獲女方同意，而他亦有按時還錢，有收據證明。可是當2人分手後，前女友突然要求他立即還清債務，結果雙方未能達成共識，前女友便開始在網上造謠誣衊他虐狗，但黃男反指前女友才是兇手，直斥她已虐死2隻狗，且擅自帶走另外5隻狗。

黃男指出若前女友認為他欠錢不還的話，可透過合法途經解決，而不是在網上唱衰他，黃男亦有就事件報案，同時向大馬的通訊及多媒體委員會查詢和舉報，要求將相關貼文刪除，又不排除會採法律行動。

事件在網上瘋傳，引起大量網民關注，有愛狗網民質疑雙方發布的影片存有疑點，並分析指責女方的虐狗影片中有男方聲音，而畫面中也沒有證據說明打人的是女方，反觀指責男方的其中1段影片卻沒有男方聲音，認為雙方都有可疑之處。但從網上曝光的影片及資料，網民都一致認定有虐狗事件發生，而且手段極殘酷，憤怒直斥犯案者應受嚴懲。