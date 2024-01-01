每月3日假再被老闆改合約　送貨司機終轉工　網民籲向勞工處舉報

真的當自己請到「奴工」？有港男在網上表示從事送貨工作，原本合約是每月只能放3日假，而且不能放公眾假期，年假都好難放到，老闆1個月後更改條款，聲稱日做7小時，但「份工係冇假放」，請假要1日起、2日止，講明不喜歡員工放長假去旅行消遣，「一定有正經事先可請假」，港男最終轉工。網民笑言「叫佢下次請AI，唔好請人」、「拎份合約去勞工處」、「 一齊向勞工處舉報佢」。



樓主見到待遇太差，於是轉工。（示意圖/Getty Images）

樓主投稿至facebook專頁「奴工處」，表示自己是送貨司機，原本每月只能放3日假，而且「冇得放紅日」，甚至連年假都好難放到，工作1個月後，老闆更改條款，表明工作時間更改至7小時，薪酬比之前高出少許，但「係冇假放」。而且老闆不喜歡員工放假去旅行消遣，「一定有正經事先可請假」，如果需要請假，都只能1日起、2日止。

樓主疑惑老闆「係咪心理有問題？咁樣人生仲有咩意義？」最終唯有決定轉工，慨嘆「連放風都唔畀，唔怪之得流失率咁高」。不少網民笑言「叫佢下次請AI，唔好請人」、「拎份合約去勞工處」、「 一齊向勞工處舉報佢」、「自己無朋友家人無社交，就要逼員工同自己一樣？」。由於法例規定凡按連續性合約受僱的僱員，每 7 天可享有不少於 1 天休息日，網民認為如果其合約屬實，僱主可能已觸犯勞工法例。

（facebook專頁「奴工處」）