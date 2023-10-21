茶餐廳侍應倒瀉瑞士汁　弄污客人淺色衫唔道歉　經理咁回應極惹火

弄污客人財物還能理直氣壯反駁？有網民日前到將軍澳一家茶餐廳用膳，侍應上菜時不慎將瑞士汁淋到他同行友人的衣袖，導致淺色衣服上有明顯污漬。樓主明白是無心之失，本來也不打算追究，可是餐廳經理不但並無道歉，更一句「寸爆」回應，令他非常不滿，明言「我唔會再幫襯架啦，免得一肚氣」。帖文一出引來討論，不少網民也直指涉事經理過份，亦有不少街坊表示該店服務態度一向有問題，曾有不快用餐經歷。



樓主與友人到將軍澳一家茶餐廳用膳，侍應上菜時不慎將瑞士汁淋到他同行友人的衣袖，導致淺色衣服上有明顯污漬。（fb「將軍澳主場」圖片）

該網民日前於facebook群組「將軍澳主場」發文，指周日（15日）與友人到區內私人屋苑附近的茶餐廳用膳，期間有侍應上菜時，不慎將瑞士汁淋到友人的衣袖上。從他上載的相片可見，友人的淺色衣袖沾有明顯的深啡色瑞士汁污漬，亦有少部份瑞士汁淺到衣服尾端，相信是從上而下淋到造成。

樓主表示，明白侍應只是一時無心之失，起初也不打算追究，可是餐廳的應對方法卻令他們震驚又不滿。他指侍應倒瀉瑞士汁後未有道歉，「知你無心，但你客客氣氣道歉都無」，而男經理亦未覺有問題，「態度極其之差，講嘢大大聲」，甚至理直氣壯反駁，「大大聲話『你除返件衫出嚟，我咪幫你乾洗囉』，講到你唔嚟食咪無事囉」，

樓主與友人所點的食物其後送到，但他們已胃口全消，最終直接付款離去，「我無食走咗，成肚氣，仲畀錢佢賺」。他認為餐廳服務態度非常無禮，「知佢係茶餐廳，都唔會諗你有啲咩好服務，始終係你整到個客，都畀啲禮貌啊，好彩唔係好熱，冇整親啫，如果淥親人，咁點呢？」，又強調其要求並不過份，「我只係想食個晚飯啫，整到人，禮貌道歉，就係咁簡單」。

樓主認為餐廳服務態度非常無禮，明言「我唔會再幫襯架啦，免得一肚氣」，又認為職員態度與趕客無異。（fb「將軍澳主場」圖片）

這次無辜受氣用餐經歷令樓主對涉事餐廳大感失望，明言「我唔會再幫襯架啦，免得一肚氣」，又認為職員態度與趕客無異，「講真，做街坊生意，一向都係客客氣氣有傾有講，先長做長有㗎嘛。始終佢係茶餐廳，就預咗食飽就走，但係有問題時，點都要有啲人性化嘅態度及處理方法，先會有返頭客」。

帖文引來網民討論，不少人認為餐廳侍應及經理有錯在先仍不道歉非常過份，「態度咁差等執笠」、「明明道歉一句解決到，係要死撐」、「服務差，唔幫襯住，等佢改善返先」。

亦有街坊感同身受，分享於該店用餐的不快體驗，「去拎外賣時，個著黑衣疑似經理物體，問都唔理，要自己去擺外賣嘅枱自己搵」、「我都遇過不愉快事件，呢間嘢真係好唔掂，我講啲服務，食物都只係一般，就算附近冇乜餐廳都唔應該係咁嘅態度」、「試過行入舖口，有阿姐叫我隨便坐，我一坐低咗，個四眼男人好似黑社會勁大聲指住嚟喝，問你幾位，態度極惡劣，我即時起身走」。樓主其後則回應指，「估唔到大家都有不好嘅體驗，原來唔係得我一個，而家反而令我心情好一啲」。