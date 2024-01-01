BB不似我！準人夫持刀威脅殺未婚妻兒　遭判監打藤　母子去向是…

剛剛出生的嬰兒怎能看得出像誰？新加坡發生男子持刀威脅要殺未婚妻兒事件，當地39歲男子的未婚妻在醫院誕下初生兒後，他看了看覺得長得不像自己，之後在未來外母家與未婚妻發生爭執，其間他入廚房拿菜刀，一手持刀一手掐住抱住寶寶的未婚妻的頸，威嚇要殺死母子。不過，未婚妻當時保持沉默，最終男子道歉後離開現場，其後被捕。



當地傳媒指2人事後仍有結婚，男子因威脅殺死妻兒，日前被法院判囚5年9周及鞭打3下，法官提醒妻兒一直在身邊支持他，提醒他要在獄中做好規劃以改過自新。



被告看到初生寶寶後，男子認為長得不像自己，因此和未婚妻爭執，其後更持才要脅要殺死母子。（示意圖／Getty Images）

案情指，39歲男子法利茲的未婚妻較早前在新加坡國立大學醫院誕子，但法利茲看到初生寶寶後感到不悅，覺得長得不像自己。5月21日，法利茲去到未來外母的家，因為寶寶問題與未婚妻爭執，驚醒了未來姨仔。至22日凌晨4時，他走入廚房拿菜刀，右手持刀、左手掐住未婚妻的頸，這時未婚妻還抱住初生寶寶，未來姨仔見狀馬上跑去保護姐姐。

未婚妻找到機會踢開法利茲，未來姨仔則推開他。法利茲嘗試再伸手掐未婚妻頸不果，舉菜刀指向未婚妻和寶寶，威脅要殺害她們。未婚妻當時保持沉默，法利茲則持續說話，最後未有揮刀，竟向未婚妻和未來姨仔道歉後離開現場。

法官提醒被告要感激妻兒仍去探望他，要在獄中規劃好改過自新。（示意圖／Getty Images）

據星媒消息，未婚妻在事後仍與法利茲結婚，2人已正式成為其髮妻。法利茲於12月26日在法庭承認4項控罪，包括恐嚇、失信和抵觸毒品法令，他求情指事後已感後悔，真心希望改過。

法官最終判他入獄5年9周，並鞭打3下。官提醒法利茲要感激妻兒仍到監獄探望他，妻子更親身到庭，證明還有人關心他，應好好考慮自己不再年輕，要停止摧毀自己，期望他在獄內做出正確規劃，從而改過自新。

（綜合）