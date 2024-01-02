洗碗清潔工招聘告示　月薪3萬真筍工？網民揭一魔鬼細節：辛苦錢

香港飲食業長期缺乏人手一直引起熱議，即使以高薪招聘也無人問津。有網民分享一相片，表示有小店以3萬元月薪招聘1名洗碗工，引起大批網民討論，有部份人認為比一般文職高薪，表面看來是筍工，但有網民發現廣告中的陷阱細節，「咪以為淨係要洗碗」。



有網民分享一相片，表示有小店以3萬月薪招聘一名洗碗工，引起大批網民討論。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該網民近日於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載相片，表示留意到大圍一小店張貼廣告，以3萬元月薪招聘1名洗碗工。相中可見，其每日工作時數為11小時，如果要請假或休息，必需要自行安排替工。

相片引起大批網民熱議，認為這份工作有很多「魔鬼細節」，有網民發現工作範圍不但要洗碗，又要負責日常清潔，可能要完成由主管安排之其他工作，如需請假，更需自費找替工，故應理解為店方欲以3萬元「包月」，換算起來非常不划算，「正常價錢咋！ 3萬係包月，放假要自己畀錢請替工」、「3萬一個月做足31日11個鐘，想放假要自己畀錢搞掂佢，我有冇理解錯？」。

有網民發現工作範圍不但要洗碗，更需負責日常清潔，亦可能要完成由主管安排之其他工作。（資料圖片）

部份網民亦表示工作量相等於1名清潔工人，「分分鐘要洗埋廁所」、「你估月入3萬真係咁好搵呀」、「又要洗碗又要清潔，你做埋我嗰份」、「好多時根本洗碗機都洗唔切，最後要人手洗碗，辛苦錢嚟」、「月薪8萬就差唔多」。

（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）