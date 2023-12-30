車cam直擊染髮男中環向車輛彈煙頭　煙民疑稱古感仔　網民批過份

胡亂掉煙頭固然可惡，公然向其他車輛車頭彈煙頭更加過份。網上流傳「車cam」影片，顯示有車輛深夜駛至中環德輔道中，片主形容有數名男子「自稱古惑仔，周圍掉煙頭仲要恐嚇人」，其中一名染髮男子更向車輛彈煙頭，片主表示「報警又走夾唔唞，等燈位都無啦啦得罪你」。網民表示「既然對住人哋車頭懶係好型咁彈煙頭，就要為咗自己嘅行為付出代價」、「呢個年頭做埋啲咁嘢，仲以為自己好型」、「黑社會暴力份子人見人憎」。



相信片主深夜至凌晨時份駕駛的士在附近等客。（影片截圖）

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涉事影片被上載至各個社交平台，長約1分鐘，現場是中環德輔道中近畢打街，相信片主深夜至凌晨時份駕駛的士在附近等客，但由於沒有客人，所以片主駛到現場燈位停車，其間數名男子吸煙經過現場，其中一名染髮男子面帶笑容，突然走近向片主車輛擋風玻璃彈煙頭，同行男友人舉手示意道歉。

同行男友人舉手示意道歉。（影片截圖）

影片沒有聲音，上載者表示對方一行數人「自稱古惑仔，周圍掉煙頭仲要恐嚇人，人哋報警又走夾唔唞，等燈位都無啦啦得罪你？」。網民紛紛表示「既然對住人地車頭懶係好型咁彈煙頭，就要為咗自己嘅行為付出代價」、「呢個年頭做埋啲咁嘢，仲以為自己好型」、「黑社會暴力分子人見人憎」，有留言認為他們幾個應「飲大咗」。

（綜合）