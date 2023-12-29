金鐘上空逾50隻雀鳥群飛　憂「異象」為地震先兆　網民爆笑咁講…

這真是異象嗎？網上近日流傳影片，有網民拍到金鐘某酒店上空出現逾50隻雀鳥盤旋飛行，形容是「異象」，有人一看片段更覺得是「地震先兆」、「恐怕會有一些事情發生」。不過，許多網民認為雀鳥群飛很常見，尤其每天入黑前，「以前嘅將軍澳堆填區山頂常見」、「灣仔半山成日見到啦」，笑言「呢個異象經常見到」。



網傳影片拍到金鐘有酒店上空出現數十隻雀鳥在盤旋飛行。（fb群組「筲箕灣西灣河關注組」影片截圖）

樓主在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」上傳影片，形容為「異象」，影中拍到的建築物應為金鐘近香港公園的1間酒店，上空出現逾50隻雀鳥在盤旋飛行。

網民看片後好奇問是否在香港拍攝，因為片中聽到有人說廣東話，有人認出事發地點是金鐘，形容這現象是「地震先兆」、「如果只是今天才有這怪現象，恐怕會有一些事情發生，希望係好事啦」。

不過，許多人笑言樓主大驚小怪，「城市人少見多怪」，香港多區不時出現雀鳥群飛畫面，而且片中數量不算多，「灣仔半山成日見到啦」、「香港就係一個最出名摩登嘅城市有好多鷹」、「呢種情況，以前嘅將軍澳堆填區山頂常見，麻雀、烏鴉同鷹，連白頭翁都有！」。

部份網民打趣道，「異象係指有人認為係異象？」、「呢個異象經常見到」、「此異象出現約1小時後，全世界漆黑一片，此現象稱之為…夜晚～」、「唔好成日做低頭族，就唔會少見多怪」。

（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」）