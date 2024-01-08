冒寒凌晨等車食白果　善心巴士車長指點兼接載轉車　內地女激讚

去到外地旅遊人生路不熟，問人就是最直接了當的方法。1名女子在小紅書女表示，日前和友人冒寒來港，凌晨在東涌1間酒店門口附近等車返回珠海，雖然Google地圖顯示有前往口岸的小巴會駛經酒店，但一直無車，她們曾經詢問駛經的司機，但「他們都很不耐煩」，其間1輛路線N31龍運巴士駛至，她們於是攔車詢問非華裔司機是否去機場，計劃先到機場再轉車到口岸，相信N31當時正前往市區，她們唯有繼續等車，甚至前往對面車站等候，隨後同1輛N31由市區前往機場再次駛至，司機很有耐性地詢問她們怎麼還未上車，經了解後原來該輛小巴夜晚停止服務，非華裔司機願意接載她們到另一輛前往口岸的巴士車站，令女子大讚「沒看過這麼好的香港巴士司機」，其他網民同樣激讚。



樓主和非華裔巴士司機合照留念。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，早前和朋友冒寒來港旅遊，眾人悠哉悠哉，加上錯過車站，接近凌晨1時才抵達東涌1間酒店門口附近，Google地圖顯示理應有小巴駛經並前往口岸，但一直都未見該輛小巴，於是她們改變計劃，決定先搭車到機場，抵達後再轉車前往口岸。

其間1輛路線N31龍運巴士駛至，她們攔車詢問非華裔司機是否去機場，司機操流利粵語進行對答，但相信N31當時正前往市區，她們唯有繼續等車，甚至到對面車站等候，其間她們再攔車詢問本港司機，但「他們都很不耐煩」。

同一輛N31由市區前往機場再次駛至，司機很有耐心用英語詢問她們為何還未上車，她們解釋原因，司機再問她們為什麼第1次遇見時不說清楚要去口岸，樓主解釋擔心廣東話太差，會耽誤對方時間，但司機表示「如果你說一些我知道的事情，我會告訴你一切」（If you say something I know, I will told you everything），經了解後原來該輛小巴夜晚停止服務，加上當時路線B6巴士同樣前往口岸，N31和B6部份車站相同，司機願意接載她們前往B6巴士車站。

樓主最終抵達港珠澳大橋香港口岸。（資料圖片）

眾人有說有笑，車長得知她們曾經問過本港司機，但對方態度並不友善，車長解釋「一個人對你很刻薄，可能是因為他本來就是一個很刻薄的人，不代表和他同一個地方的人都很差勁」，車長更稱自己在香港土生土長，父母已經不在，目前駕駛巴士維生。

眾人凌晨大約1時40分抵達B6車站，班次表寫明B6凌晨2時05分才有車，於是她們繼續等待，其間再次非華裔司機駛至，於是樓主邀請他影合照留念。

樓主形容「遇到了很暖心的事記…第二次碰到好心司機帶路…真的很幸運，雖然總是會遇到不順利，但還好，我們總是可以遇到很好的人」，其他網民紛紛大讚「其實只要對人好，人哋就會對你好」、「寄電郵稱讚他」，更有人認涉事車長，「我上次坐這個車也是這個司機真的好好啊他」、「剛剛好我今天搭的巴士司機就是他」。

（小紅書）