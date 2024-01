冒寒凌晨等車食白果　善心巴士車長指點兼接載轉車　內地女激讚

去到外地旅遊人生路不熟,問人就是最直接了當的方法。1名女子在小紅書女表示,日前和友人冒寒來港,凌晨在東涌1間酒店門口附近等車返回珠海,雖然Google地圖顯示有前往口岸的小巴會駛經酒店,但一直無車,她們曾經詢問駛經的司機,但「他們都很不耐煩」,其間1輛路線N31龍運巴士駛至,她們於是攔車詢問非華裔司機是否去機場,計劃先到機場再轉車到口岸,相信N31當時正前往市區,她們唯有繼續等車,甚至前往對面車站等候,隨後同1輛N31由市區前往機場再次駛至,司機很有耐性地詢問她們怎麼還未上車,經了解後原來該輛小巴夜晚停止服務,非華裔司機願意接載她們到另一輛前往口岸的巴士車站,令女子大讚「沒看過這麼好的香港巴士司機」,其他網民同樣激讚。



樓主和非華裔巴士司機合照留念。(小紅書圖片)

樓主在小紅書表示,早前和朋友冒寒來港旅遊,眾人悠哉悠哉,加上錯過車站,接近凌晨1時才抵達東涌1間酒店門口附近,Google地圖顯示理應有小巴駛經並前往口岸,但一直都未見該輛小巴,於是她們改變計劃,決定先搭車到機場,抵達後再轉車前往口岸。

其間1輛路線N31龍運巴士駛至,她們攔車詢問非華裔司機是否去機場,司機操流利粵語進行對答,但相信N31當時正前往市區,她們唯有繼續等車,甚至到對面車站等候,其間她們再攔車詢問本港司機,但「他們都很不耐煩」。

同一輛N31由市區前往機場再次駛至,司機很有耐心用英語詢問她們為何還未上車,她們解釋原因,司機再問她們為什麼第1次遇見時不說清楚要去口岸,樓主解釋擔心廣東話太差,會耽誤對方時間,但司機表示「如果你說一些我知道的事情,我會告訴你一切」(If you say something I know, I will told you everything),經了解後原來該輛小巴夜晚停止服務,加上當時路線B6巴士同樣前往口岸,N31和B6部份車站相同,司機願意接載她們前往B6巴士車站。

樓主最終抵達港珠澳大橋香港口岸。(資料圖片)

眾人有說有笑,車長得知她們曾經問過本港司機,但對方態度並不友善,車長解釋「一個人對你很刻薄,可能是因為他本來就是一個很刻薄的人,不代表和他同一個地方的人都很差勁」,車長更稱自己在香港土生土長,父母已經不在,目前駕駛巴士維生。

眾人凌晨大約1時40分抵達B6車站,班次表寫明B6凌晨2時05分才有車,於是她們繼續等待,其間再次非華裔司機駛至,於是樓主邀請他影合照留念。

樓主形容「遇到了很暖心的事記…第二次碰到好心司機帶路…真的很幸運,雖然總是會遇到不順利,但還好,我們總是可以遇到很好的人」,其他網民紛紛大讚「其實只要對人好,人哋就會對你好」、「寄電郵稱讚他」,更有人認涉事車長,「我上次坐這個車也是這個司機真的好好啊他」、「剛剛好我今天搭的巴士司機就是他」。

(小紅書)