的士司機狂放臭屁　原來是「13厘米肉瘤」作怪　終要切除部分直腸

41歲的士司機趙先生有吸煙習慣，身型壯碩食量也大，被便秘困擾一年多，從幾天沒「大」到十天「沒大」，整日常放屁，臭薰乘客。



他以為只是蔬果吃太少，拖著沒就醫，卻因尿不出來掛急診……

更多症狀曝光 連小便也有困難 最終要切除部分直腸並做人工肛門（點圖了解更多）：

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經檢查發現一顆約13厘米的「軟組織肉瘤」，位在骨盆腔壓迫膀胱與直腸，導致便秘、無法解尿，由泌尿科會診大腸直腸外科共同治療。

收治病例的台灣阮綜合醫院大腸直腸外科醫生蔡達基表示，醫療團隊隨即為趙先生手術，由於腫瘤卡在直腸與膀胱間，並侵犯到直腸，須摘除腫瘤及切除部分直腸，並做暫時性人工肛門。

由於腫瘤周邊密集多項器官的血管和神經，手術困難度高，手術時間長達8個小時，術後需做放射線治療減少復發的可能，目前觀察中。

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蔡達基解釋，「軟組織」是指肌腱、韌帶、結締組織、筋膜、脂肪、血管、淋巴管等，「軟組織肉瘤」是長在軟組織上的腫瘤，發生率約10萬分之一，佔惡性腫瘤的100分之一，不但在惡性腫瘤中罕見，長在腹部更罕見。

軟組織肉瘤常見在四肢和軀幹，機率約25%，進行局部切除腫癅手術即可，5年存活期達到9成以上。

相較之下，長在腹腔的機率只有約5%，通常要等到壓迫到其他器官產生症狀才被發現，但是這時候腫瘤已經偏大、甚至已轉移到其他內臟器官，並且若是長的位置不易手術切除，預後也不良，存活率則不到3成。

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蔡達基指，軟組織肉瘤發生原因不明，與環境、基因有關，長在腹腔的大多會當成便祕、小便困難。

引發便祕的原因很多，也容易被忽視，呼籲民眾不要忽視長期便秘，便祕情況達半年以上，經過飲食調整、藥物補充後都無法改善的，就應該盡快找胃腸科醫生做檢查診斷治療。

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