悉婆婆愛中華沙律　食肆多番贈送卻被婉拒　1招成功免費送出獲讚

日常以禮待人，對方自然也會以同樣的態度對待你。最近位於屯門的1間日式食肆就在社交平台分享好人好事，指1名婆婆不時都會到店內消費，平時對店員非常有禮貌，而一眾員工都知道她很喜歡中華沙律，便曾多次想免費贈送該小菜給她，惟婆婆每次都婉拒，堅持要付錢。店員束手無策，而直至最近，他們便想出妙計，「騙」婆婆該碟中華沙律乃是其餐點額外附送的小菜，婆婆便滿心歡喜地用餐。帖文引來大批網民讚好，更有剛好目擊事發經過的食客留言，稱「坐喺隔籬枱見到晒，有愛」。



屯門一食肆日前發文發享窩心暖事，稱店員過去曾多次想免費送贈1名婆婆喜愛的中華沙律，惟都被婉拒，直至最近，一眾員工「設法」，終成功讓婆婆吃到免費的小菜。（facebook圖片）

發帖者為該位於屯門的日式餐廳之員工，他在店家的facebook專頁發文，表示該名婆婆日前獨自1人到餐廳用餐，點了1客三文魚親子丼，同事們後來卻「鬼鬼祟祟」地拿了1小碟中華沙律給她。發帖者便向同事詢問原因，才得知原來婆婆很喜歡中華沙律，店員過去曾多次嘗試免費贈送該小菜，婆婆卻每次都堅持自行付錢，於是店員今次便「設法」要讓婆婆吃到免費的中華沙律，「今次佢哋老作話話個中華沙律係跟刺身飯送」。

帖文稱婆婆愉快地用餐完畢，店員便扶着她到店門的步行架。發帖者表示，雖然一眾同事並非聰明絕頂，遇上用餐的繁忙時間，更可能倒瀉籮蟹，但他希望港人仍能好好珍惜「一班依然係用個心去做服務嘅香港飲食業從業員」。他其後亦留言再補充，表示該名婆婆平時都對店員很有禮貌，「怕阻住我哋做嘢非常客氣唔該前唔該後，所以同事都會對佢好好」，希望借帖文讓大家反思，「咁如果你自問係一個X客嘅，就唔好介意我哋用返X嘅態度對待」。

帖文引來大批網民討論，不少人大讚該食肆非常有愛，紛紛留言指「人間有愛」、「您講啱岩，態度如何，服務必定如何」、「呢個感動，有啲想喊」、「HK 正能量」；另外，也有食客稱目擊事發經過，又指曾經看見店員親切地扶婆婆到店門，大讚他們真誠的服務態度，「坐喺隔籬枱見到晒，有愛」、「見過你們扶婆婆出門口，好細心，好有愛」。