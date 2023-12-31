48歲初戀大叔揭女友年齡　呻難接受：感覺沒未來　網民：投胎再來

不少人憑實力單身，即使成功交往，但都難以開花結果。台灣一名48歲男子表示，自出娘胎後一直單身，最近和1名女子拍拖，交往3個月後前往女方住所過夜，驚揭女友和亡夫育有1女，而且年齡比他大5歲，台男慨嘆「感覺跟她在一起並沒有未來，還是希望能找個30至40歲左右的」。網民笑言「也許你適合單身一輩子，看看自己的年齡好嗎？」、「下輩子再愛吧」、「直接去投胎不就有未來了？」。



樓主前往女友住所過夜，才得知對方有一名女兒，而且女友今年53歲，比自己年長。（《志明與春嬌》系列劇照）

樓主在「匿名公社」表示，自己今年48歲，一直沒有拍過拖，但最近和附近公司1名女員工交往，關係持續3個月了，「外表看起來比我小，以為她40多歲」，樓主日前去女友住處過夜，才知道她早年結婚，但丈夫已經離世，獨自照顧女兒，同時知道她今年53歲。

樓主慨嘆「感覺跟她在一起並沒有未來，還是希望能找個30至40歲左右的，比較不能接受年紀比我大的」，詢問網民如何面對這段感情。不少網民笑言「也許你適合單身一輩子，看看自己的年齡好嗎？」、「下輩子再愛吧」、「直接去投胎不就有未來了？」、「你以為你的48歲很年輕嗎？」、「建議分手，讓她們母女好好生活，她們比你有未來可言」。

（匿名公社）