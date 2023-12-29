暖心車長！目擊外籍女追巴士跌倒　車長落車查看仲咁做　網民激讚

追巴士也要注意安全！最近社交平台上有網民分享影片，顯示1名疑似外籍女子在距離巴士站10多米處，一直拔足狂奔追巴士，但就在只差幾步路之際，不小心失足跌倒，車長見狀立即下車，上前查看女子的情況，更扶着她慢慢上車。巴士車長的窩心舉動引來大批網民稱讚，紛紛留言指「讚個巴士司機，唔係即時開車走，係落車安慰個乘客」、「巴士司機好好人，主動落車扶乘客上車，讚！」。



1名女子在追巴士時失足跌倒，車長立即下車，上前查看女子的情況，更扶着她慢慢上車，巴士車長的窩心舉動引來大批網民稱讚（fb影片截圖）

樓主於facebook群組「皇后山之友」上傳影片，顯示1輛巴士正在靠站讓乘客上車，臨近巴士駛離該站前，1名女子在過馬路後開始狂奔追巴士，而此時車長見狀立即解開安全帶，並下車上前查看女子的情況，女子看似沒有大礙，車長隨後則主動扶着女子上巴士。

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影片引來不少網民討論，大批人稱讚相關車長的暖心舉動，「呢個巴士司機好呀，平時啲司機見你追就閂門，畀油擰歪面呀」、「呢個巴士司機要畀讚」、「巴士司機落車扶一扶，真係好好」、「呢個司機要畀讚啊，不過唔係個個司機都咁好，有啲見到你跑緊，佢都會照開車」。

另外，有網民則指出追巴士非常危險，很容易便一個不留神就跌倒，或引致意外，「我老媽試咁追巴士跌一跌就骨折，住咗成個月醫院兼坐咗幾個月輪椅，等下一班車冇咁傷」、「用生命值截車」。