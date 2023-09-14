平治逆線片瘋傳！迎頭司機切線退讓反惹議　網民：呠到佢躝為止啦

逆線行車還強詞奪理？日前有司機分享長約48秒車Cam片（行車記錄），顯示他於停車場入口先是沿箭嘴方向行駛，突然前方有私家車迎面駛至，對方逆線行車不但沒有覺悟，更反過來要求片主「走開」，又質問「你識唔識睇線呀」。對方不讓路，最終片主退讓至對面線。不少網民都替片主感到不值，認為「點解要聽佢講，呠到佢躝為止啦」、「片主輸晒，我講氣勢」，亦指出片主退讓後其實亦屬違法。有人就擔心是次僥倖沒有意外，對方下次會繼續「大路任我行」 。



有司機分享於某停車場，遇見有私家車逆線行駛，對方企硬唔讓，更反被質問「你識唔識睇線呀」。（FB「HongKong CarCam」圖片）

逆線行車不自知？facebook專頁「HongKong CarCam」日前分享短片，指「有時候逆線嘅人都係以為對方逆線，Baby要小心」。影片所見，車Cam片主在停車場入口沿着箭嘴方向行駛，突然在某彎位有架平治私家車迎面駛至。他形容對方「不停揮手叫我走開」，還被質問「你識唔識睇線呀」，最後片主沒有和對方爭論，無奈下選擇退讓，移至右方行車線，片段至此告終。

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不少網民表示「睇到燥」，認為片主無錯根本毋須退讓，「點解要聽佢講，呠到佢躝為止啦」、「有無聽過敵不動，我不動」、「片主輸晒，我講氣勢」、「佢趕住出閘，緊係頂死佢啦」、「可能要有第二架車嘅出現，佢先會醒覺」、「如果讓完佢，佢後邊仲有一架車嚟撞到你，咁就…」；有人指樓主雖然好心退讓但亦屬違法，「即係都係逆線」，故笑稱「打和」。

有網民覺得不及時糾正對方，若下次對方仍以同樣方式駕駛，憂會出現意外，「就係片主這樣的人，讓他們以為自己係啱」、「助長佢嘅歪風」。另有留言稱會這樣反擊，「你答佢唔識睇線，但識睇箭嘴，佢旁邊前面個箭嘴都好清晰」、「我會再揸前，等佢退後走」、「我會落車指住地下，畀佢睇地下條線（箭嘴），同佢講你個牌點考返嚟㗎」。

逆線行車可被控危險駕駛，根據香港法例第374章 《道路交通條例》第37條「危險駕駛」，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可被判罰款$25,000元及監禁3年。

（FB「HongKong CarCam」）