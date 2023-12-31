2粒話梅王¥51　網民嚇親︰吃了可以延年益壽？　每公斤天價¥3XXX

一分錢一分貨，一件貨物是否物超所值則見仁見智，但肯定不是人人負擔得起！上海有網民表示，其朋友在一間店舖購買2顆話梅，重量僅16克，但索價51.2人民幣（約56.8港元），形容「2顆話梅51.2元，還有更離譜的物價嗎？」，以每克3.2人民幣計算，每公斤話梅售價達3,200人民幣（約3,550港元）。職員事後回應傳媒時指出，「特選話梅王」因製作過程繁瑣和原料較好，所以價值不菲，市場監察管理局則表示，商家可以自行設定食品價格，在今次事件中未見有人違規。



涉事店舖賣出2顆話梅，總重量只有16克，但售價高達51.2人民幣（約56.8港元），每克售價3.2元。（微博圖片）

樓主在微博表示，上海環球港商場内1間店鋪售賣話梅時，收據顯示購買2顆話梅，總重量16克，但售價高達51.2人民幣（約56.8港元），每克售價為3.2人民幣，換言之，每公斤話梅索價3,200人民幣（約3,550港元），驚訝稱「2顆話梅51.2元，還有更離譜的物價嗎？」。另有消息稱，其實當時是樓主的朋友購買天價話梅。

不少網民紛紛留言指「吃不起」、「什麼神仙話梅啊，按克賣」、「吃了可以延年益壽嗎？」。更有人批該間店舖已經改名，以前舊舖出售「特選話梅王」，玻璃樽身用細字寫上每50克160人民幣（約177港元），令人誤會是每斤160人民幣，亦有人於2023年12月購買1顆較大話梅，結帳時發現要支付57人民幣（約63港元）。更有記者於2023年2月底上門了解，花了64人民幣（約71港元）購買3顆「特選話梅王」，職員介紹「特選話梅王」，是所有話梅里最昂貴，標榜「用9年的老梅子做的，製作方法、工藝和果肉的緊實度均不一樣，果肉肉身也大，「1顆頂其他牌子的話梅4、5顆」。

「特選話梅王」玻璃樽身用細字寫上每50克160人民幣（約177港元）。（微博圖片）

涉事店舖在上海市共有6間分店，分別位於黃浦區、普陀區、浦東新區等地方，有記者事後致電涉事店舖，職員解釋店內「特選話梅王」因製作過程繁瑣和原料較好，所以售價高昂，除了直接食用之外，亦可以浸酒和沖水，有客戶用來浸紅酒，亦有熟客再買了2公斤「特選話梅王」。

對於網民擔心話梅太貴，量度重量後會拒絕付錢，職員表示未遇過類似情況，店方事先說明價錢，不少客人都表示知道。

另外，記者致電環球港商場，了解舊舖和新舖的關係，但商場工作人員不太清楚，估計可能換了老闆，但仍然在同一舖位經營。

記者致電當區市場監督管理局，局方表示，商家可以自行設定食品價格，政府部門不會干預，至於商品標籤上寫上每50克160人民幣（約177港元）一事，局方更指沒有相關規定，只要寫清楚明確告訴價格，就不會違法。

（綜合）