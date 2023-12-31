遊港不滿！內地女呻被歧視充滿惡意　力數2大罪狀：香港傷透我心

【香港旅遊／避雷】聖誕元旦長假期來港旅客增加，體驗各有不同。有內地女於小紅書發文大呻來港遭到「歧視」、「區別對待」，並羅列2「罪狀」直指「香港真的是傷透了我的心」。

帖文引來網民熱議，有人認同對香港印象轉差，但也有人認為可能是文化差異問題，「也許人家就只是正常說話而已，然後我們就認為是不熱情」。樓主則強調，相信大部份港人都是好人，「可能是今天運氣不好。是的，我是玻璃心，我破防了」。



聖誕元旦長假期來港旅客增加，體驗各有不同。（示意圖／資料圖片）

該內地女於小紅書以「香港真的是傷透了我的心」為題發文講述是次不快遊港經歷，形容「第一次來香港真的體驗不是很好」。她說，行程中遇到的人惡意都很大，且能明顯感受到那些人對「外國友人」和對「來旅遊的大陸人」的「區別對待」，批評是歧視，「是的，我是玻璃心，我破防了」。

該內地女於小紅書以「香港真的是傷透了我的心」為題發文講述是次不快遊港經歷。（小紅書）

樓主指自己並無惡意，「真的是興高采烈的來的，我能感受到香港人民生活節奏很快（因為走路很快，我怕擋別人的道就也走很快）而且什麼都認認真真排隊，問了路就說謝謝，吃飯買東西有什麼不明白的問了之後就說謝謝」，但她稱受到不少白眼，「更過分的有一個人用粵語抱怨，雖然聽不完全懂，但是我能清楚的感覺到在說自己，真的是我破大防」。

帖文引來網民熱議，有人說對香港印象轉差，「我08年去過1次香港印象很好，14年又去了1次，第2次去的時候印象也非常不好」、「昨天去金魚街，也是在小紅書看到人家都過去打卡拍照，結果過去拍了兩張就被一個阿姨很大聲的用粵語罵喂喂喂，你滴（哋）做咩，叫得很大聲！把我們都嚇了一大跳，不讓拍照你就說唄，那麼激動幹嘛，我真的一天心情都被她影響了。

樓主強調，相信大部份香港人民都是好人。（示意圖／資料圖片）

也有網民認為可能是文化差異問題，「他們對本地人也一樣，誰罵你你就罵回去」、「也許人家就只是正常說話而已 然後我們就認為是不熱情，我今年來了第七次，我覺得一切都正常」。

樓主則強調，相信大部份香港人民都是好人，「只是我運氣不好，遇到的人惡意都好大，兩岸人民一家親」。她又說，「這次香港的旅行已經結束啦，而且我今天就遇到了幾個友善的大叔，以後旅行不會在乎那麼多事了，祝大家旅行都快快樂樂的，並且遇到禮貌的人」。