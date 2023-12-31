驚！樂富邨多陌生人出入　房屋主任教咁做　住戶裝CCTV有驚人發現

【公屋】無論何時都要小心門戶！有黃大仙樂富邨男街坊表示，近日發現屋外多了陌生人出入，於是問房屋主任可否自己裝「CAM（閉路電視）」，對方回應「裝鐵閘內就可以」後，他設置好閉路電視鏡頭，結果有驚人發現，提醒其他街坊要小心，「年近歲晚，大家真係要小心」。

帖文引來網民熱議，「市道差，經濟又差，真係要留意下」、「留意門口有無俾人留低記號」、「每到年尾就係咁」。也有人建議樓主報警備案。



有黃大仙樂富邨男街坊表示，近日發現屋外多了陌生人出入。（示意圖／資料圖片）

該男街坊上周四（12月28日）於Facebook群組「公屋討論區」發文提醒「年近歲晚，大家真係要小心」。居於黃大仙樂富邨的他表示，近日發現屋外多了陌生人出出入入，「成日聽到防煙門開開閂閂」，於是問房屋主任可否自行於門口裝「cam」；對方回應「只要裝鐵閘內就可以，不要伸出閘外」後，他就自行裝好閉路電視鏡頭，「將原本屋企個cam綁咗喺鐵閘上面」，結果有驚人發現，「真係俾我影到」。

樓主說，從閉路電視畫面見到，經常有2個男人「走去我門口同其他單位周圍望，唔知想搵乜野咁」，又估計該2名男人並非單獨行事，「我諗（樂富邨）座座都會有㗎」。

樓主自行裝好閉路電視鏡頭，結果有驚人發現。（示意圖／資料圖片）

帖文引來網民、街坊熱議，不少人表示擔心，「呢輪好多，朋友影到有人走嚟試開鐵閘」、「每到年尾就係咁，我都試過3點拍我家門，但開門無人，過一會我即刻望落樓下，有個男人望住我家，佢見我望佢即刻走，好在我無開鐵閘，否則被佢衝咗入屋」、「陌生人咁勁，得閒（保安）多啲巡下」。

也有人提醒，「市道差，經濟又差，真係要留意下」、「留意門口有無俾人留低記號，曾經有幾位獨居人士門口俾人貼咗好細粒的貼紙作記號」、「報警備案得唔得」。