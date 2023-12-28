太魔性！15歲日本學生妹TikTok「騎呢抬手舞」狂吸1800萬次觀看

一名日本女高中生，先前於TikTok上傳一段在教室跳舞的18秒影片。



魔性的舞步讓人反覆觀看，目前已突破420萬次觀看，被轉載到X後，再度吸引逾1300萬次瀏覽。

點圖放大看看這女高中生的魔性舞蹈：

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該女高中生於10月27日，在自己的TikTok帳號「isin_odensin」分享一段18秒的舞蹈影片。

該舞蹈舞步相當簡單，背景音樂採用本歌手奧田民生的《さすらい》（浪跡天涯）。影片被轉傳到X（前身推特）之後，再度吸引破千萬次瀏覽。

網友們都被女高中生可愛的形象所吸引，紛紛於影片底下留言，「她太可愛了，她可能是我一生中見過的人中的前三名」、「你很正」、「奇異的流暢感讓人看上癮」、「這是我反覆看過最多的舞蹈影片」。

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影片中的魔性舞蹈，其實來自一名中國大陸老人，他常於抖音帳號「吹割傷店」分享魔性舞蹈。

先前用《さすらい》一曲跳的特殊舞步，在日本女高中生掀起模仿風潮，包含「isin_odensin」在內。據了解，「isin_odensin」15歲，目前於神奈川一所高中就讀一年級。

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