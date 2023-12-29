行內人揭秘「空姐較易嫁畀有錢人」3大原因　高顏值只是其中之一

藝人潘瑋柏娶了有東方航空「最美空姐」的Luna宣云；藝人敖犬先前也在電視節目《小姐不熙娣》上和被封為長榮航空「真人版娜美」的發發求婚。



此外，創辦星宇航空的張國煒，太太也是有「立榮之花」美名的空姐葉淑汶。

空姐嫁給機師、富豪、藝人的新聞不盡其數，難道說空姐真的都嫁給有錢人嗎？

較易嫁給有錢人 但離婚率也特別高 點圖放大看看資深空姐KOL的揭秘：

+ 18

有多年飛行經驗的空姐KOL「空姐姐」就列出了空姐會嫁給有錢人的3大原因：

1.漂亮的女人追求者眾

空姐姐認為漂亮的女生追求者本來就多，在眾人中挑選一個條件好的，本來就是一件很正常的事情。

2.空姐薪資不錯

空姐姐表示空姐的薪資不差，在挑選對象時總不能挑選比自己還差的，所以在選對象職業時也會找薪資高的，像是工程師、醫生、機師。

【同場加映】「千年一遇空姐」堪稱身材顏值都屈機 曬火辣比堅尼照惹萬人圍觀（點圖放大瀏覽）：

+ 38

3.環境的篩選

空姐姐提到，環境的篩選也是讓空姐嫁給有錢人的原因，因為在飛機上的商務艙遇到的人，都是有一定經濟能力的人。

不過，空姐姐也表示這樣的機會少之又少，多半都是靠同事幫忙介紹對象，而幫忙介紹對象的同事會先篩選過，多半會把經濟條件好、家庭背景優的對象介紹給彼此。

不過，空姐姐也和大家分析，依照她的經驗，並非空姐都會嫁給有錢人，她身邊的同事多半嫁給小康族群的人，夫妻一起賺錢、一起生活、一起努力為家庭付出，或者嫁給學生時期的初戀一起成長。

【同場加映】越南26歲空姐辭職建「賣淫帝國」被捕 專攻有錢客 誇張收費曝光（點圖放大瀏覽）：

+ 12

另外，她也分享空姐的離婚率居高不下，因為空姐自己挺能賺錢的，對婚姻的不滿可謂零容忍，不會委屈自己。

她說道：「有的空姐愈單（身）愈精緻、愈過愈獨立，嫁不嫁有錢人，根本不在乎，喜歡什麼自己賺錢買。」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何空姐比較容易嫁給有錢人？資深空服員曝3大原因！不只是因為長得漂亮】