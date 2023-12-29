電飯煲底座從沒洗過　網民拆開洗驚見滿滿屍體：吃了3年蟑螂蒸飯

一說到最令人害怕的昆蟲，相信很多人都會直呼「蟑螂！」而作為擁有數億年演化歷史的雜食動物，蟑螂可謂無處不在，不只爬行速度快、可能還會飛，甚至有句話說，如果在家中發現一隻，等於潛藏上百隻。一名網友日前發現，拆下電飯鍋蓋子後，竟有滿滿的蟑螂屍體，驚悚畫面曝光讓全場頭皮發麻。



「吃了3年的蟑螂蒸飯…」一名網友本月24日於小紅書發文，呼籲大家務必在清洗電飯鍋時，連螺絲都不能放過，全部擰下來清洗，否則下場將會跟她一樣，裡面鋪滿蟑螂屍體。網友表示，打開電飯鍋底座當下，一陣惡臭味撲鼻而來，意想不到的是，媽媽經常刷鍋子卻從未發現任何異樣。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

網友接著分享拆電鍋的方法，首先強調電飯鍋的所有縫隙，都有可能讓蟑螂有機可乘，在擰開螺絲之後，把連著插座的電線卸下來，大部分都可以撬開清洗，最後再使用不要的牙刷搭配洗碗精，刷出髒污即可。不過，網友還是建議直接換掉電飯鍋，畢竟用了好幾年，許多污垢都已洗不掉。

因電飯鍋藏蟑螂情況，一般並不會特別注意，貼文一出，嚇壞不少網友，「凌晨12點半我立刻跳起來去拆蓋子」、「我拿去外面拆了，煮飯的各位一個都跑不掉」、「我的心已死」、「救命啊！一拆一個準」；還有網友加碼告知，「幾乎所有電器裡面都會這傢伙，之前修電磁爐時，維修店老闆說的」。

【相關圖輯】曱甴殺不清每天活得心慌慌？ 一大法寶或比曱甴屋、殺蟲水更有效（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

延伸閱讀：

國中生遭割喉亡！涉教唆女遭肉搜 20字嗆：我沒錯是在擊敗什麼

【本文獲「TVBS」授權轉載。】