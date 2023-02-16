印度神童同門警告「2月極凶相位」厄運不斷 曾預言土耳其地震
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
和「印度神童」阿南德同門派的台灣吠陀占星權威李靜唯，日前發布2月份吠陀占星運勢時，曾預告2月全球恐爆發超級地震，沒想到土耳其東南部靠近敘利亞地區6日發生芮氏規模7.8強震，造成慘重傷亡，之後印尼和意大利也接連發生地震。對此，李靜唯再示警2月形成的相位極凶，不僅天災爆發性強，人禍也將頻傳，預示大小災厄將不斷。
【圖輯】曾講中土耳其地震！點圖放大了解印度神童同門的最新預言👇👇👇
+7
李靜唯日前發文表示，近期全球彷彿地牛輪流翻身，接二連三發生地震，若以吠陀占星角度來看，2月之後確實是一個地球長期累積能量的釋放點。她警告，由於目前水星跟太陽合相在山羊座（魔羯座）：「一旦發生天災會造成國家人際交通網路中斷，重點是水星又與土星計都羅喉和火星都形成極凶的相位，土星計都象徵災難、死亡、損失，再加上火星與土星在獅子座產生相位，一旦發生地震或海嘯等天災幾乎都是爆發性極強的！」
【相關圖輯】保加利亞神婆預言2023年5大災難：或會死100萬人（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+11
李靜唯特別提及2月13之後，即便太陽脫離水星，還是與土星合相在水瓶座，而水瓶座與大眾事物有關，太陽、土星、計都、羅喉在吠陀占星都稱為「分離行星」，一旦相映或會合，真的很容易發生所謂「生離死別」的意外。
再加上太陽、土星皆被火星映射，太陽火星都屬火為極陽之星：「所以小至權威的領導人物發生意外災難，大至國與國之間難以預防的天災人禍都要特別注意！」至於人禍，李靜唯也提到就譬如中美之間擦搶走火的氣球間諜之爭，需要特別注意的國家為台灣的東方、西方或南方等國家，台灣本地方位亦同。
【相關圖輯】法國先知曾神預言二戰911及新冠 透露2023將爆台海戰爭結局慘烈（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+16
印度神童新預言震撼彈：2023將有6大危機 點名中國爆這嚴重問題印度神童預言：2023年這月人類驚現「巨大過渡」 4大巨變爆1危機天才水獺準過印度神童？神預測世界盃賽果一夜爆紅！網民:保羅2.0「俄羅斯神童」勝印度神童？1歲識睇報紙 降生地球為阻呢場災難血月月全食今現身！大凶兆？印度神童預言曾咁講… 警告要做2件事丁蟹效應？恒指暴跌鄭少秋《大都會》即重播 網民：準過印度神童
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】