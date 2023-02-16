印度神童同門警告「2月極凶相位」厄運不斷　曾預言土耳其地震

和「印度神童」阿南德同門派的台灣吠陀占星權威李靜唯，日前發布2月份吠陀占星運勢時，曾預告2月全球恐爆發超級地震，沒想到土耳其東南部靠近敘利亞地區6日發生芮氏規模7.8強震，造成慘重傷亡，之後印尼和意大利也接連發生地震。對此，李靜唯再示警2月形成的相位極凶，不僅天災爆發性強，人禍也將頻傳，預示大小災厄將不斷。



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李靜唯日前發文表示，近期全球彷彿地牛輪流翻身，接二連三發生地震，若以吠陀占星角度來看，2月之後確實是一個地球長期累積能量的釋放點。她警告，由於目前水星跟太陽合相在山羊座（魔羯座）：「一旦發生天災會造成國家人際交通網路中斷，重點是水星又與土星計都羅喉和火星都形成極凶的相位，土星計都象徵災難、死亡、損失，再加上火星與土星在獅子座產生相位，一旦發生地震或海嘯等天災幾乎都是爆發性極強的！」

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李靜唯特別提及2月13之後，即便太陽脫離水星，還是與土星合相在水瓶座，而水瓶座與大眾事物有關，太陽、土星、計都、羅喉在吠陀占星都稱為「分離行星」，一旦相映或會合，真的很容易發生所謂「生離死別」的意外。

再加上太陽、土星皆被火星映射，太陽火星都屬火為極陽之星：「所以小至權威的領導人物發生意外災難，大至國與國之間難以預防的天災人禍都要特別注意！」至於人禍，李靜唯也提到就譬如中美之間擦搶走火的氣球間諜之爭，需要特別注意的國家為台灣的東方、西方或南方等國家，台灣本地方位亦同。

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