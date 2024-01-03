傻眼！兒邀同學到家慶元旦　對方家長竟提2要求　網民狠批不要臉

去人家作客卻要求包接送，怎麼講都不合理吧！台灣有人妻兒子於跨年前一天邀請同學到她家歡度元旦，原本已備好當天膳食以及小孩睡覺地方，豈料其中一位小孩家長居然要求她先到對方接小孩，待倒數結束再將孩子送回去，她拒絕後反被指責邀請他人作客，交通卻要客人自己想辦法實在不合理。事件引來網民直斥該家長不要臉，揶揄「以後上班也需要老闆接送上下班，不然就罷工」；亦有人建議樓主應讓對方知道天下沒有白吃的午餐，「建議還是要收取『一些』費用意思意思一下」。



台灣有人妻兒子邀請同學到家歡度元旦，卻被某位家長要求包管接送大感愕然。（《BB來了》劇照）

「沒看過這麼理所當然的人！」該人妻在匿名公社以「遇到恐龍家長了」為題發帖，指就讀小五的兒子於跨年前一天，約好7位同學到她家一起倒數，她因此已準備了小孩晚上要睡的地方以及膳食。可是有位同學的父母居然致電樓主，要求她傍晚6時到對方家接小孩，待倒數結束後的凌晨12時多，再將孩子送回去。

樓主聽後直接婉拒，因為傍晚已陸續有小朋友到家，加上她最初有表示「能來再來喔」，豈料對方家長竟反指是樓主主動邀請他人作客，交通卻要客人自己想辦法，認為不合理。她質疑已經提供了地點以及餐點，最後難道還要充當司機，故無奈詢問「到底誰不合理？」。

對方家長指樓主邀請他人作客，卻要客人自己負責交通實在不合理。（《愛回家之開心速遞》劇照）

許多網民對該家長的要求感到錯愕，「不要臉到極限」、「真佩服說得出口」、「妳家孩子是皇親國戚嗎？」、「小六跨什麼年啊？10點前就要去睡啊」、「他家沒有交通工具嗎？還是大家都去他家，結束再請他一個一個送回家」；又揶揄對方「以後上班也需要老闆接送上下班，不然就罷工」、「這個人去參加別人婚禮是不是也會叫主人家包接送」、「對方家長是當成收費的冬令營嗎？要不要順便幫他買保險？還要排一下行程表呢？」。

亦有留言指出免費反而會令對方貪得無厭，「知道感恩的家長不多，不要臉天下無敵的家長很多」、「建議還是要收取『一些』費用意思意思一下，讓對方知道天下沒有白吃的午餐」。不過亦有人提醒錯不在孩子，「其實小五的孩子自己要在外面跨年過夜也算蠻小的，媽媽算是心很大可以同意孩子們去你家過，責任蠻大的，好好跟對方家人溝通，若不行不如婉拒了，但不要傷到孩子們的友情」。

（匿名公社）