保暖｜跨年狂歡要小心！飲酒暖身竟然係錯？兩大保暖禁忌你要知

即將與2023年道別，不少民眾已安排活動，參加跨年倒數或迎接元旦第1道曙光，台灣衛生福利部國民健康署提醒戶外做好禦寒護心，但喝酒暖身、直接接觸暖包都是錯誤觀念。



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衛生福利部國民健康署長吳昭軍提醒，想維持身體溫度，可運用內層保暖、外層禦寒多層次穿搭，方便隨著氣溫變化穿脫衣物，尤其有心血管疾病風險民眾更要小心選擇正確的抗寒方式，才能放心迎新年。

禦寒是保護心血管關鍵，但不適當的抗寒取暖行為，可能帶給身體不必要的傷害。國健署提出，民眾最常犯的2大NG保暖行為：

喝酒暖身：酒精讓皮膚的微血管擴張，產生暖意的錯覺，但其實體內血液是離開器官後，因酒精作用的緣故，反而造成身體內部的中心體溫下降，尤其在外喝酒宿醉反而會更危險。

直接接觸發熱產品：若要使用隨身保暖用品，建議在外層包一層毛巾或布再使用，以免低溫燙傷。台灣衛生福利部國民健康署提醒，尤其長者、嬰幼兒，或末梢神經感覺較遲緩糖尿病等慢性疾病患者，甚至是無力翻身中風患者，都應避免直接接觸或長時間使用電暖氈、暖爐、暖包等。

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根據台灣衛生福利部國民健康署2017至2020年國民營養健康調查發現，20歲以上高血壓盛行率27.3%，自知率67.9%，意味3成民眾不自知有高血壓。除了天冷注意保暖，國健署呼籲，在新的1年也要維持4項健康生活習慣：規律運動、均衡飲食、充足睡眠、定期量測血壓，做好三高控制。

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