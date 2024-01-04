迷你鮑魚？叫外賣米線$5加購鮑魚 打開驚見呢幕：係咪可以投訴？
撰文：桃樂斯
出版：更新：
真迷你鮑魚！日前有食客分享購買米線「奇遇」，當時他以加購價$5獲取多1隻鮑魚，但及後享用時發現鮑魚比正常大小相差甚遠，覺得商品與價格不符因而發文詢問「係唔係可以投訴？」。帖文引來網民關注，並笑稱「擺個放大鏡落去咪大啲囉」、「佩服餐廳搵到咁細嘅貨」；惟有人覺得餐廳由處理到製作過程皆算是成本，「用個腦諗吓都知$5會俾啲咩鮑你啦！加隻蛋都$10啦！」。
該食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，並上載1張照片，指他到某餐廳點購1碗米線外賣，當時眼見只要加$5，便能有多個餸（即鮑魚），可是打開外賣時卻發現額外加購的鮑魚細小得離譜，不禁問道「係唔係可以投訴？」。照片所示，樓主點購的米線碗中有塊腐皮，但上方有粒細小呈圓形的物體，不仔細看的確難以發現是鮑魚。
帖文引來網民爆笑留言，「精緻到一個點！」、「好似同筷子頭差唔多大」、「就算碗麵好熱都唔好吹咁大力，會吹走隻鮑魚」、「好名貴高級，Fine dining」、「唔使咬，胃也不用消化，直接過大腸」、「5蚊當開吓眼界都抵」、「擺個放大鏡落去咪大啲囉」、「佩服餐廳搵到咁細嘅貨」。
有人則表示誤以為鮑魚是「污糟嘢」，「我以為小強」、「有隻蚊」、「唔講以為邊個跌咗隻灰甲落去」。但有其他留言認為其實只加了$5，就不要要求多多，「用個腦諗吓都知$5會俾啲咩鮑你啦！加隻蛋都$10啦！」、「$5想點呀你，咁叻落海捉啦，又要除殼，又要去腸，又要煮熟，樣樣都係成本」。
（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）
港女自備9件Cupcake 切餅費逐件計$100驚變$900 餐廳回應再惹議沙田茶餐廳腿蛋治+可樂$48 食客呻：食完識飛？ 網民估高價原因$35蛋治質素！港女屯門茶餐廳買套餐呻「死得」 網民：最多值$12去茶餐廳食餐肉粒通粉 港男驚覺得X粒午餐肉 問待應獲覆1句傻眼