去茶餐廳食餐肉粒通粉　港男驚覺得X粒午餐肉　問待應獲覆1句傻眼

吃早餐竟然吃得一肚火？有港男日前在餐飲群組發帖，指日前到荃灣某茶餐廳吃早餐，點選了葡式餐肉粒通粉，結果他挑出碗內的午餐肉，發現份量很少，照片所見只有約5粒，便好奇問侍應餐肉份量是否只有這麼多，「佢話係喎」。網民揶揄餐肉份量少到「砌埋一嚿連半片都無」，感嘆現時茶記質素愈來愈差，萬一上網公審又隨時被人反擊說「鋪租、人工成本，想點」。



食客到荃灣的茶餐廳吃早餐，發現餐肉粒通粉內的午餐肉份量很少。（fb群組「飲食黑店大全（全港食店質素關注組）」圖片）

樓主在facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素關注組）」發帖，照片所見他到荃灣眾安街1間茶餐廳食早餐，點選了羅宋湯底的葡式餐肉粒粒通粉配煎蛋多士和凍飲，共需41元。他挑出通粉內的午餐肉放在煎蛋多士旁，照片所見只有約5粒，和餐牌上的示意圖有巨大對比，「已經問咗侍應係咪得咁多餐肉，佢答係喎」。

網民紛紛認為餐肉份量太少，「砌埋一嚿連半片都無」、「擺盤嘅嘢，少係好正常」、「圖片只供參考」、「侍應冇講大話」、「其實餐肉呢啲嘢應該係平價貨，儲存又易，都唔明賣到咁貴／俾咁少啲客做乜」、「咁都得？乜宜家香港啲茶餐廳攪成咁呀？」。

餐肉的份量和早餐示意圖有鮮明對比，網民笑言「圖片只供參考」。（fb群組「飲食黑店大全（全港食店質素關注組）」圖片）

不少人又感到無奈，只要有人在網上分享對餐廳的不滿，就自然會被部份餐飲業人士反駁，「香港好多食肆做衰自己，尤其係茶餐廳，食物質素差咗、服務態度又差咗、又愈嚟愈貴，淨係識得賴政府、賴租貴、難請人！人哋反映事實，即刻俾班做飲食業嘅出嚟鬧爆係西客」、「一定賴業主，一句貴租食客已經要收口，不過真係因為要交租」、「仲有加句唔鍾意唔好出街食，間間都咁㗎啦，第一日出街食飯呀？」。

（facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素關注組）」）