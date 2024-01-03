驚！塞爆滯港　內地客港鐵過夜1原因被收$64呻太貴　網民1句寸爆

【港鐵／超時收費／香港旅遊／過夜】除夕元旦跨年煙花結束後，由於交通大擠塞，導致大部份內地旅客通宵滯留香港，上水等港鐵站亦被逼爆。有內地客就在小紅書發文分享，當日被迫留在港鐵站內過夜，然而卻因為1個原因被收取64元，大呻「香港地鐵好貴」。

帖文引來內地及香港網民熱議，有人同情樓主遭遇，但也有大批網民認為是正常，「其實地鐵站係唔可以過夜，要過夜去酒店啦」、「64蚊都咁大怨氣？」。



除夕元旦跨年煙花結束後，由於交通大擠塞，導致大部份內地旅客通宵滯留香港，上水等港鐵站亦被逼爆。（小紅書）

該內地客於小紅書以「原來在香港地鐵站過夜要扣64」為題發文，指「昨天（1月1日），是哪個大怨種在上水地鐵站過夜被扣錢了，我不說」，並標籤了「香港地鐵好貴」。

從樓主上載圖片見到，港鐵車務櫃位張貼了以簡體字寫成的告示，除了列明往「羅湖／落馬洲」站頭班車開始售票和開出時間，也列明如果在港鐵站閘內逗留超過150分鐘，會額外收取超時費用64元。

該內地客以「原來在香港地鐵站過夜要扣64」為題發文，大呻「香港地鐵好貴」。（小紅書）

帖文引來內地及香港網民熱議，有人同情樓主遭遇，「因為逗留地鐵站超過兩個半鐘，所以當最遠程最貴嘅票費計算，正常」。也有大批網民反嗆樓主，「各個地方都係有尾班車啦，無得怪人，只能怪佢哋無做好功課」、「64畀你過夜仲想點」、「外出應該清楚每個地方的交通收費表，事情發生後才怨天怨地？」、「其實地鐵站係唔可以過夜囉，要過夜去酒店啦」、「64蚊都咁大怨氣？」。

根據港鐵「車票發出條件」，乘客需要入閘後150分鐘內完成車程並離開，如乘客在沒有合法授權或合理解釋下，未能於150分鐘內出閘，可被徵收相等於當時最高額之成人或特惠單程車費作為附加費。