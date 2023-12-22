內地男坐港鐵頭等無付款被罰$1000　做1事獲全數退還　港鐵咁解釋

【港鐵／東鐵／頭等車廂／香港旅遊】乘搭港鐵東鐵列車，要小心不要上錯頭等車卡！有內地男早前於小紅書發文稱，自己誤入港鐵東鐵頭等車卡，卻被查票人員「斷正」，被罰款1,000元，令他相當不滿，「我又不是故意的，還是忍住了，沒發作」。事隔數月有新進展，該內地男向港鐵發出「申訴信」，竟獲退還罰款的1,000元支票，大讚「能夠得到港鐵的諒解和包容，受寵若驚！感謝香港法治社會的先法後情」。

事件引來網民熱議，「那港鐵回寄1000元支票，這種做法非常暖心哦。點讚」。也有網民認為港鐵應改善東鐵頭等車卡設計，以免乘客誤入。

港鐵回覆《香港01》表示，按既定機制，乘客可向公司作書面申請複查其個案，公司對所有乘客，不論是本地市民或旅客均會一視同仁地，按實際情況審視每個申請個案；根據紀錄，公司曾拒絕接納一些申請，亦曾接納乘客申請並退還附加費。



乘搭港鐵東鐵列車，要小心不要上錯頭等車卡。（不意圖／資料圖片）

該內地男7月於小紅書發文講述誤入港鐵東鐵頭等車卡事件。他指自己6月30日從香港九龍塘站搭港鐵前往深圳，由於時間緊迫，他與人群一路小跑進了車廂，沒想到竟是東鐵頭等艙。不過他未有即時離開，反而心存僥倖表示，「嘿，既然這麼多人都進來了，而且車子也已經開走了，那我也混進來吧……說不定坐頭等艙要收費，就當作我付了錢唄」。

列車行駛中，有港鐵工作人員上車查票，該內地男還心想，「我只是站着而已，應該是查那些沒有買票的人」。最終他被工作人員查票，要罰款1,000元，令他相當不滿，「我又不是故意的，還是忍住了，沒發作」，又提醒其他網民不要以身試法挑戰香港法治，「來港需守規矩」。

該內地男7月於小紅書發文講述誤入港鐵東鐵頭等車卡事件。（小紅書）

獲港鐵全數退還罰款



然而相隔數月事件有新進展，該內地男向港鐵發送「申訴信」，指自己並非故意進入東鐵頭等車卡，結果他近日收到港鐵寄來的支票，退還1,000元罰款，直指「受寵若驚」，「就算沒有收到支票，也覺得自己確實做錯了，不遵守紀律和規則就是犯錯誤，就是要接受懲罰。所以能夠得到港鐵的諒解和包容，受寵若驚！感謝香港法治社會的先法後情」。

該內地男向港鐵發送「申訴信」，指自己並非故意進入東鐵頭等車卡，結果他近日收到港鐵寄來的支票，退還1,000元罰款。（小紅書）

事件引來網民熱議，「那港鐵回寄1000元支票，這種做法非常暖心哦。點讚」、「謝謝你為香港正名」。也有網民認為港鐵應改善東鐵頭等車卡設計，以免乘客誤入，「香港的地鐵確實有誤坐頭等艙的可能，像深圳那樣設計就完全沒問題，不會坐錯」。

港鐵回覆《香港01》表示，為保障已付正確車費乘客的利益，港鐵人員不時於港鐵範圍內包括東鐵綫頭等車廂進行查票，以確保乘客使用正確車票乘車，若職員發現有乘客未繳付正確車費或未持有有效車票，會向違例乘客徵收附加費。

港鐵又說，按既定機制，乘客可向公司作書面申請複查其個案，公司對所有乘客，不論是本地市民或旅客均會一視同仁地，按實際情況審視每個申請個案；根據紀錄，公司曾拒絕接納一些申請，亦曾接納乘客申請並退還附加費。