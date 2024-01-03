羽田機場日航客機起火｜90秒全員逃出創奇蹟 更多機艙內影片曝光
撰文：ETtoday
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日本航空客機2日在羽田機場跑道與海上保安廳巡邏機相撞，造成巡邏機上5人死亡、機長重傷，幸運的是日航班機上379人全員逃生成功。
日本媒體指出，這次日航乘客能順利逃生，全歸功於機組員每年一次的「90秒撤離」訓練，還有乘客冷靜配合下才能達到的成果。
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根據《朝日新聞》報導，日本航空JAL516班機2日在羽田機場跑道與海上保安廳DHC-8巡邏機相撞，造成巡邏機上6人1重傷5死亡。
但幸運的是，客機上379人安全逃離，僅14人受傷，其中4人傷勢較為嚴重，已送醫治療，堪稱為奇蹟。
日本航空的前機長小林宏之指出，日航的機組人員每年都要進行一次訓練，在災害發生時，需要在90秒以內讓所有乘客從其中一側機體逃出。
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「這次幾乎滿員的日航客機上，沒有乘客和機組人員嚴重受傷或死亡，是機場、空服人員和乘客共同冷靜行動的結果。」
許多日本網友也大讚這次的奇蹟逃生，就是日常訓練所累積的成果，「這種訓練真的很重要」、「訓練確實有必要性，但當下能冷靜行動，真的太神奇了」、「乘客能夠完全配合真的是太了不起了」、「出色判斷力跟冷靜應對的力量！」。
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