日本羽田機場日航起火｜港人親述4分鐘逃生記：有啲乘客喺度喊！

日航一班載有379名機組人員及乘客的客機，今日（1月2日）傍晚從北海道飛抵東京羽田機場時，與跑道上一架日本海上保安廳的定翼機相撞，客機陷入火海，幸機上全部人安全撤離。入境處接獲10名乘搭涉事客機的港人求助，其中一名港人乘客張先生接受《香港01》電話訪問時，親述逃生驚險過程，由飛機降落起火、至搭客棄行李瀡梯逃生、再親睹引擎爆炸，前後僅約4分鐘，逃過一劫後稱：「有啲乘客喺度喊‥‥‥真係不幸中之大幸！」



出事日航客機降落後，引擎即冒出火光，幸機艙初時未被大火吞噬。（港人乘客張先生提供）

留日工作的香港人張先生稱，剛完成北海道滑雪旅程後，搭上出事日航客機返回東京。他憶述，自己坐在飛機近機翼的窗邊座位，當飛機落地一刻仍一切正常，惟「直至機頭嗰個轆都掂地嘅時候，我就覺得個飛機好似hard landing（硬着陸）咁。」他本以為屬普通情況，惟透過身旁的飛機窗戶，赫見引擎冒出火光及濃煙。

張先生指，起初機上乘客未有太大反應，惟不久後有乘客發現起火，便開始焦急欲盡快離開機艙，「有人大叫『快啲走』！」幸空姐立即呼籲乘客保持冷靜等候指示，同時聯絡機長尋求下一步安排。約一分鐘後，空姐便宣布可以離開機艙，打開機門讓乘客用逃生滑梯逃離飛機。

張先生憶述他經逃生滑梯離開飛機時，消防員已趕抵現場並向機身射水。（港人乘客張先生提供）

幸逃生期間未有太大混亂，過程尚算順暢，張先生指乘客均有聽從機組人員指示，十分合作，離開機艙後發現消防員已經趕抵，正在向機身射水。他因工作關係，逃生時較為冷靜，因飛機逃生滑梯底部距離地面有一定高度，對小朋友及部分女士來說較難落地，因此他亦協助抱走部分小孩及協助其他乘客逃生。

張先生憶述他經逃生滑梯離開飛機時，消防員已趕抵現場並向機身射水。（港人乘客張先生提供）

乘客們均逃離機艙後，現場有人表示，飛機引擎有可能爆炸，各人於是逃到遠離機身的地方暫避。張先生表示，消防本身已救熄飛機其中一邊引擎的火，惟後來另一邊引擎爆炸，大火很快便蔓延全架飛機。聽到爆炸聲時，張先生與乘客們只是剛逃出短短兩、三分鐘，距離飛機僅約100多米。他稱，起初仍在機艙時，雖然氣氛緊張，但不太察覺到有人受驚哭泣，「反而有好多乘客係瀡咗滑梯落去之後，望返架飛機發生咩事之後，就開始有啲乘客喺度喊！」

張先生憶述他經逃生滑梯離開飛機時，消防員已趕抵現場並向機身射水。（港人乘客張先生提供）

張先生稱，眾人逃離飛機後，被指示每10人圍一圈，以便機組人員點算人數，點齊後各人由由消防車帶領，沿跑道走到較近停機坪位置，之後分乘4輛接駁巴士返回客運大樓。他們被帶到一個類似宴會廳的房間，被安排填寫個人資料及希望以什麼方式回家等，航空公司亦向乘客派發飯團、蛋糕及飲品，其後再提供毛毯等，並為有需要乘客安排住宿。

乘客被安排到羽田機場客運大樓暫時休息，航空公司向他們提供飯團、蛋糕及飲品。（港人乘客張先生提供）

眾人逃生期間，有少部分乘客一度想取回行李，但因情況危急，被空姐勸止。張先生慶幸自己把身份證、香港護照和電話帶在身上，惟他的客艙和手提行李便無法取回，「啱啱有廣播話成架機入面所有行李都燒晒喇」。

張先生表示在上機前，見到另有約10名乘客是操廣東話，但意外後他沒有再特意尋找那些人的蹤影。他形容今次事故是「好大嘅一個意外」，但全機的人都安全逃生，實屬「不幸中之大幸」。他讚揚日航空姐專業，有能力在最危險的時候令所有乘客保持冷靜及安全離開飛機，唯一不夠理想的是各種宣布均較多用日語，只有很少英文廣播，對不懂日文的乘客來說較為不便。

入境處表示，截至今晚8時，接獲10名乘搭出事客機的港人求助，確認他們正身在安全地方，會將個案轉介中國駐日本國大使館。