羽田空難│塔台錄音：指令海保飛機在滑行道等候　日航獲著陸許可

日本東京羽田機場發生罕見空難，一架日航客機在降落時，與一架海上保安廳的定翼機相撞，旋即發生爆炸，客機陷入火海，機上379名機組人員及乘客，僅17人受傷；惟海上保安廳的飛機上，則釀成5死、1人重傷的慘劇。



張先生憶述他經逃生滑梯離開飛機時，消防員已趕抵現場並向機身射水。（港人乘客張先生提供）

根據航空交通網站LiveATC所記錄到的ATC錄音顯示，當時東京地面控制台，曾向海上保安廳的定翼機發出指令，要求該機（呼號：722A）前往滑行道C；同時，日航516航班（呼號：JapanAir 516）則獲得東京塔台的著陸許可（cleared to land），可在34R跑道降落。稍後，東京塔台指令722A滑行到等候點C5等候，為第一架等候的飛機。

隨後，無線電未有再出現上述兩機的對話，但從其他客機（JapanAir 131）向控制塔報告，指34R跑道發生火警。塔台隨即要求該機停在原地等候，並指令正準備降落的其他客機（JapanAir 162、JapanAir 166）執行復飛程序。

東京塔台立即用無線電向所有飛機進行廣播，指34R跑道發生意外，指令多架航機停在原地等候。隨後廣播指，羽田機場全部跑道均須關閉。

紅圈為C-5等候點。(圖片來源：Google maps)

紅圈為C-5等候點。(圖片來源：Google maps)