妻上班被欺負　牧師丈夫衝入餐廳　把同事頭顱推向400°C高溫炸爐

美國北卡羅萊納州有名牧師的妻子，在當地麥當勞工作接受經理培訓時，認為下屬不尊重她，致電向丈夫投訴。不料丈夫趕到餐廳，衝入廚房向該下屬施襲，毆打對方頭部及緊掐其頸項，試圖將他的頭推向溫度高達400度炸爐中，其他人見狀趕緊上前制止才倖免於難。涉案丈夫因襲擊及毆打罪被捕，現准以1,000美元（約7,800港元）保釋外出等候審訊。



57歲韋登代妻子出頭，涉襲擊妻子下屬，並試圖按妻子下屬頭落高溫炸爐。（網上圖片）

綜合外媒報道，涉案丈夫為57歲韋登（Dwayne Waden），任職貨車司機，也在當地教會組織做牧師。事件發生於2023年12月28日，北卡羅萊納州高點市（High Point）1間麥當勞內，44歲女子拉托亞（Latoya Gladney）正在接受經理培訓，其間她覺得1名男下屬不尊重她，致電向韋登投訴並尋求幫助，韋登不久便趕到餐廳。

據目擊者表示，韋登一進餐廳便繞過櫃檯，走入廚房向正在廚房工作的34歲員工施襲，反覆毆打對方頭部，並用雙手狠狠掐住對方頸項，更試圖把他的頭推向油溫高達400度的炸爐中，同場職員見狀立即上前阻止韋登，趕緊上前救出受害人。

事件發生在北卡羅萊納州高點市(High Point)的1間麥當勞內。（Google Map圖片）

警方接報進行調查，指事件造成受害者的額頭及右眼受傷，頸上有許多抓痕，於是以襲擊和毆打罪將韋登逮捕，現准他以1,000美元（約7800港元）保釋外出，等候於1月22日出庭。