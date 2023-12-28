病翁內地留醫2年亡　八旬妻回港不滿遷調1人公屋　網民籲返內地住

公屋住戶多年來沒有住在單位，理所當然被房署收回。有網民用簡體字表示，父母2020年初返回內地過年，豈料撞正疫情，所以「被迫」留在內地，加上老父身體開始出現毛病，長期需要吸氧維持生命，最終去年病逝，八旬母回港後被勒令搬到一人公屋單位，形容「一間只能側身走進廚房廁所、根本不能放洗衣機、冰箱的小屋」，批評房署「在傷口上撒鹽」。網民反指「收回因長期離港而空置的單位，再恩恤安置到一人單位！咁𠵱家你仲想點？」，亦有網民勸喻樓主母親搬返內地居住。



樓主批評房署「在傷口上撒鹽」，但網民紛紛認為已經是恩恤安排，批評有人不知足。（資料圖片）

樓主在facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」匿名發文，內容以簡體字寫成，指父母於2020年返內地過年，豈料適逢疫情，「老人家不得不呆在大陸」，老父身體亦出現毛病，一直住在醫院，不能返回香港，而且長期需要吸氧，最終去年離世。

辦完後事中港開通，80多歲母親持有父親死亡證明返回香港，樓主聲稱母親遭到「欺騙」，被迫簽了1份協議，房署繼而收屋，母親「離開自己熟悉的家」，形容是「家人重病，遭遇家難，無形是在傷口上撒鹽」，批評房署「欺騙」母親「搬到一間只能側身走進廚房廁所、根本不能放洗衣機、冰箱的小屋」。

多名網民反指「收回因長期離港而空置的單位，再恩恤安置到一人單位！咁𠵱家你仲想點？」、「政府只係調遷佢去一人單位，唔係收回無地方俾佢住，有乜問題？好多長者都係咁住㗎啦」、「香港政府已經對你好好，安排一人單位住，香港地少人多，有得住已經感恩」，亦有人建議樓主的母親「返大陸住啦，既然長期都可以唔喺香港住，根本唔需要公屋啦，𠵱家畀番一人你都咁多嘢講，咁一次過直接返大陸住，一係住老人院，仲有人照顧，真心㗎，唔係刻薄」。

（facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）