元旦捉姦在床！揭破好友與男友床戰　女生看足全程　渣男咁講超賤

發現男友與自己好友出軌，該怎麼辦？日前台灣有女生在網上分享「元旦捉姦在床」的經歷，稱元旦早上欲向男友送上驚喜，沒料到入屋卻目睹男友與她的好友在床上纏綿，2人更是投入到連樓主在旁觀看了整個過程也不知。當驚悉樓主到來後，男友更爆出「渣男語錄」，反怪她只顧工作冷落了自己。樓主聽到後毫不留戀，堅持分手，轄達態度獲網民大讚。



台灣1名女生於元旦日目睹好友與男友上床，崩潰分手。（電影《極光之愛》劇照）

近日有女生在Dcard以「元旦捉姦在床」為題發帖，講述慘被男友及好友背叛的經歷。她表示一向習慣獨自跨年，但今年元旦日早晨卻想給男友驚喜，於是沒有如往常般通知他一聲，就突然出現在他家門前。她剛打開大門就見到一雙「熟悉的鞋子」，來到男友房門前，更聽到裏面傳出上床聲，開門就見到男友與她的好友在激戰。

樓主一聲不吭看着他們偷情，而2人也投入得絲毫不察有人來了，結束後才驚訝樓主原來近在眼前。樓主在2人終於發現她後轉身就走，男友卻追上來道歉，同時相當「渣男」地怪責是因為樓主「工作沒陪他」，才會與她朋友出軌。

樓主最終仍是狠心分手，認為不值得為「這顆爛樹放棄整座新鮮的森林」。她又補充指，其實該名女生朋友是「熟悉的朋友」，並不算「閨蜜」，更知道對方另外有3名性伴侶，「你綠我，她綠你，大家一起綠光光，一起行光合作用」。

樓主指男友與好友投入到連她在旁觀看了整個過程也不知。（GettyImages）

不少網民大讚樓主豁達樂觀，也欣賞她果斷分手的決定，「原po的理性+頭腦清晰和瀟灑態度才是真正愛自己」、「恭喜原po揮別渣男」、「欣賞原PO的心態，很坦然，也沒有為不值得的人傷心難過，你好棒，真的值得更好的男人」。

（Dcard）