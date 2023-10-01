中秋節遇奇葩酒樓侍應！不分餸兼強行收碟　食客嘆：經理俾佢吹脹

中秋節及國慶連假是餐飲及服務業的旺季，部份僱主或會聘請「炒散」兼職應付需求。有網民日前就分享中秋節到酒樓享用公司午宴時遇上奇葩侍應經歷，指侍應「阿姐」不但弄錯上菜次序，又沒有為食客「分餸」，後來為了收走菜碟更強行將不同菜式倒到同一碟上。樓主對侍應表現感無奈，笑言「經理俾佢吹脹嗰個樣真係寫咗個慘字上臉」，帖文引來網民討論。



有網民分享中秋節到酒樓享用公司午宴時遇上奇葩侍應經歷，指侍應「阿姐」不但弄錯上菜次序，「分餸」時更一度倒瀉食物弄得一塌糊塗。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

有港男於facebook群組講述周五（9月29日）在佐敦一酒樓享用公司中秋午宴經歷，「本來開頭無咩事正正常常，老闆致辭仲拍晒手掌，快快樂樂，直到兩罩阿姐嘅出現……」。他指出，該酒樓地方夠大，食物質素正常，唯獨1名戴有2個口罩的侍應服務態度非常「獨特」，令他哭笑不得，「係，我針對1位戴兩個口罩嘅阿姐啫！」。

樓主指，該「阿姐」侍應未有按次序上菜，宴會期間突然「攞住一大兜雞燉假翅，就咁擺上枱」，並以普通話對在席食客稱：「大家自己來！」樓主連忙問「無碗呀？」，阿姐才急急拿碗，回程時卻「同上緊炸海鮮卷嘅經理撞車」。眾人才得知「原來個翅未上得，係個阿姐自把自為攞嚟」。

幸好樓主及同席同事未有介意上菜次序，當他打算自行分翅時，又遭經理阻止，原來阿姐拿錯裝糖水用的細碗，需要重新拿碗，但她再次出錯，「我枱人坐少3個啫，佢又真係攞少3隻碗嚟，但兜翅無少到嘛！𢳂到一塌糊塗之餘，仲裝唔晒」。樓主見狀忍不住開聲，要求阿姐「攞埋嗰三隻碗嚟啦！」，可是阿姐仍只拿1隻碗，最終「夾硬𢳂晒佢」。

樓主指，阿姐為了收走菜碟，竟將龍躉兩食合二為一，「兜嘢倒返做一食」。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

以為烏龍事件告一段落，沒料阿姐再有「表現」。樓主指，當日菜單包含龍躉兩食，吃至尾聲時，阿姐為了收走菜碟，竟將2碟菜式合二為一，「突然伸手入嚟，兜嘢倒返做一食」，之後又將剩餘1件的炸海鮮卷「突然扣落兜炒飯處」，令樓主不禁笑言：「為咗收碟，阿姐可以去到幾盡？」

終於到了宴會尾聲，樓主指吃紅豆沙時，酒樓換了另一侍應服務，該名「四眼阿姐」專業地放好湯碗及湯羹才分糖水，「當堂高下立見，我忍唔住讚換咗嘅四眼阿姐：『你正常好多。』」。樓主事後表示，相信兩罩阿姐為假期散工，才會做出奇葩服務，「嗱！我明嘅，假期請炒散替工，但都唔係請呢位兩罩阿姐呀嘛？經理俾佢吹脹嗰個樣真係寫咗個慘字上臉」，認為僱主請人時應多加注意，「一係唔請佢，一係麻煩睇X住佢」。

阿姐之後又將剩餘1件的炸海鮮卷「突然扣落兜炒飯處」，令樓主相當無奈。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

帖文引來網民討論，不少人笑指樓主經歷「精彩」，質疑阿姐並非熟手技工，「仲要人同你分？阿姐做開嗰啲一上枱就自己搶晒」。亦有人認為阿姐工作態度明顯只方便自己懶理他人，建議酒樓提供培訓，「又唔使佢洗碗！拎隻細碟放嚿炸嘢上去咪正常囉」。