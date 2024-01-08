「聾啞人士黨」新招？扮人型公仔走近影相索錢　港媽1招KO獲激讚

佯裝「聾啞人士」的「賣公仔黨」有索錢新招？有港媽於網上發文指，她日前推「BB車」與2名女兒到海濱長廊，其間有穿熊貓頭公仔裝的男子主動走近幫她們拍照，她以為是公園活動沒有為意，詎料拍照後對方取出字牌指是「聾啞人士」，拍照要收錢，令港媽怒極1招反擊對方，直斥「搵食行遠啲啦」。

帖文引來網民熱議，有人大讚樓主做得好，又認為樓主應報警處理，「擺明係呃錢，影衰晒啲傷殘人士，到傷健人士真係賣旗籌款就無人理」、「勿怕事，唔好俾人屈錢」。



該港媽上周六（1月6日）於Facebook群組「西環變幻時」發文講述事件。她表示，當日下午推「BB車」帶2名女兒到海濱長廊，突然有穿熊貓頭公仔裝男子主動走近幫她們影相。港媽以為是公園活動，不虞有詐，沒想到拍照後，對方「遞咗個牌埋嚟」，示意自己是「聾啞人士」，而且「同佢影相要收錢」，令港媽震驚。

從樓主上載照片見到，該男子穿藍色吊帶褲、黑色長袖衣服、平頭裝髮型，皮膚黝黑，正拿着熊貓頭在海濱長廊徘徊。

樓主指，對方表明自己是「聾啞人士」拍照要收錢後，她即時在對方面對刪除照片，直斥：「搵食行遠啲啦！」

從樓主上載照片見到，該男子穿藍色吊帶褲、黑色長袖衣服、平頭裝髮型，皮膚黝黑，正拿着熊貓頭在海濱長廊徘徊。（Facebook群組「西環變幻時」）

帖文引來網民熱議，有人大讚樓主「做得好」，「樓主好波」、「擺明係呃錢，影衰晒啲傷殘人士，到傷健人士真係賣旗籌款就無人理」、「新招啵……以前係硬塞個公仔畀你要拎錢，而家就直情以身相許做埋隻公仔」。

也有網民建議樓主報警處理，「勿怕事，唔好俾人屈錢」、「香港嘅聾人機構唔會咁樣叫聾人拋頭路面在街上賣嘢籌款㗎！再唔係你識嘅同佢做手語睇下佢咩反應」、「早兩日喺尖沙咀，又有個人扮聖誕老人之後，拎個微信QR code叫人哋畀$50」。